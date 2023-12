Nvidia beschouwt Huawei als een concurrent waar serieus rekening meer moet worden gehouden als het om AI-hardware gaat. Dit stelde Nvidia CEO Jensen Huang onlangs in een gesprek met journalisten. De handel met China gaat overigens ‘gewoon’ door.

Volgens de Nvidia-CEO is het Chinese Huawei de afgelopen jaren ondanks de sancties van de Verenigde Staten uitgegroeid tot een serieuze concurrent op het gebied van AI-chips uitgegroeid. Onlangs lanceerde Huawei een smartphone die volledig uit in China vervaardigde onderdelen bestaat, inclusief de processor. Dat het bedrijf een eigen geavanceerde chip kan produceren, is inmiddels dus al bewezen.

Naast allerlei Chinese start-ups gaat Huawei vooral een belangrijke rol spelen als concurrent op het gebied van specifieke AI-processors, verwacht Jensen Huang. Dit is een marktsegment waarin Nvidia met zijn gewilde (H100) GPU’s op dit moment de absolute marktleider is.

Exportrestricties gerespecteerd

Nvidia heeft grote belangen in China, want ongeveer 15 procent van de omzet komt uit dat land. Desgevraagd zegt de Nvidia CEO dat de GPU-reus zich voor de honderd procent aan de Amerikaanse exportrestricties zal houden.

Blijvende handel met China

Om toch de Chinese markt te kunnen bedienen, handelt Nvidia via Singapore. Via dit land levert het onder meer -conform de Amerikaanse restricties- processors en andere toepassingen aan grote Chinese spelers als TikTok’s ByteDance en de internationale cloudactiviteiten van Tencent en Alibaba.

De Nvidia-CEO maakte, zo schrijft Bloomberg, bekend dat men binnenkort een reeks van nieuwe producten voor Chinese klanten introduceert. Deze producten vallen nauwgezet buiten de exportrestricties voor chiptechnologie naar China van de Amerikaanse overheid. Echter kijken de autoriteiten in de VS wel met argusogen naar deze stap van Nvidia. Secretaris van Handel Gina Raimondo stelde dat ze producten die de restricties nauw omzeilen, direct voor China zou blokkeren.

