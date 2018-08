1 op 5 bedrijven missen digitale fundering voor AI-ontwikkeling

Het is belangrijk om als bedrijf te investeren in een digitale infrastructuur zoals cloud computing, mobile, big data en analytics. Wie dat niet heeft gedaan de afgelopen jaren, krijgt het bijzonder moeilijk om artificial intelligence (AI) uit te rollen.

Als een bedrijf de afgelopen jaren pro-actief heeft geïnvesteerd in digitale platformen, dan is de kans groot dat het succes zal oogsten met AI. Tot deze conclusie komen twee Belgische economie-specialisten Jacques Bughin en Nicolas Zeebroeck in een McKinsey-analyse. Je hebt technologie nodig om technologie te maken. Zeker wanneer het gaat om iets zo gesofisticeerd als AI.

New-wave

Een heleboel new-wave technologieën van de afgelopen jaren maken de intrede van AI eenvoudiger in bedrijven volgens McKinsey. Denk hierbij aan cloud computing, mobile, web, big data en advanced analytics. Bedrijven met een grondige digitale basis verlagen de drempel om AI-tools te integreren.

Het gebrek aan een digitale substructuur kan de uitrol van AI belemmeren. Bughin en Zeebroeck stellen vast dat maar een op de drie bedrijven voorop loopt wat betreft adoptie van digitale technologieën. Heel wat bedrijven hebben nog werk om cloud en advanced analytics te integreren, wat hen geen goede kandidaten maakt om succesvol AI-tools in te schakelen.

Ongeveer een op vijf bedrijven hoeft zelfs nog niet aan AI te denken door een gebrek aan digitale funderingen.

Marges

Bughin en Zeebroeck benadrukken wel dat AI nog maar in zijn kinderschoenen staat. Ze schatten dat ongeveer 35 procent van de bedrijven ofwel AI al heeft geïmplementeerd of in een testfase zit. Desondanks voelen ze al wel de impact op de markten. Efficiëntere business modellen in bepaalde segmenten met AI drukken op de industriemarges voor bedrijven zonder AI.

Hun advies is om zo snel mogelijk digitaal te denken. Bedrijven met een beperkte digitale fundering moeten snel nieuw talent aanwerven om digitaal te transformeren. Dat is nodig, want early AI-adopters evolueren richting de tweede AI-golf. Ze behouden hun voorsprong vergeleken met de concurrentie de komende jaren.