New York Stock Exchange-operator start bitcoinplatform Bakkt

Bakkt moet een algemeen platform worden dat cryptomunten kan bijhouden en managen. De Intercontinental Exchange, de operator achter de New York Stock Exchange (NYSE), is de drijvende kracht achter het nieuwe cryptoplatform.

Bakkt is een belangrijke opkikker voor cryptomunten omdat de NYSE toch een belangrijke gevestigde waarde is in de financiële wereld. Het platform wordt gebouwd op Microsoft Azure en start initieel enkel met het traden en converteren van bitcoin naar dollar en andere cryptomunten die goedgekeurd werden door de Amerikaanse overheid.

Starbucks

Het nieuwe platform geeft cryptomunten extra geloofwaardigheid. De prijs van één bitcoin zit ongeveer op 7.500 dollar nadat het eind vorig jaar een piek van 20.000 dollar liet noteren. Even daalde Bitcoin onder de 5.890 dollar afgelopen jaar, wat een heilige grens is voor de Fibonacci-methode. Om die methode te bevestigen moet bitcoin enkele dagen onder die grens blijven, wat niet het geval was. Enkele dagen erna kleurden de cijfers opnieuw groener.

Lees dit: Fibonacci voorspelt het barsten van de bitcoinbubbel

Bakkt mag al direct een belangrijke naam noteren voor zijn platform: Starbucks. De koffiereus zei initieel dat blockchain potentieel had, maar dat bitcoin niet genoeg is om een waardige munt te worden in de nabije toekomst. Met Bakkt gaat het nu toch bitcoin omarmen.

Lancering

Volgens The Verge heeft Starbucks oprichter Howard Schultz in een investeringsmeeting gezegd dat blockchain een nieuw tijdperk gaat starten om digitale munten te lanceren die geschikt zijn voor consumenten. Ze hebben echter geen ambitie om zelf een eigen munt op te starten die draait op een blockchain. Geen Buxcoins dus…

Bakkt zit in volle voorbereidingsfase en hoopt klaar te zijn tegen november. Eerst moet het nog goedkeuring krijgen van de US Commodity Futures Trading Commision om futures trading aan te bieden. Als alles gaat zoals gepland, zou het systeem een veiligere, stabielere optie kunnen worden voor bitcoin.