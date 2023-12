Er komt een nieuw onderzoekscomplex voor geavanceerde chips aan de University of Albany in New York. De Amerikaanse staat New York investeert samen met onder andere IBM en Micron 10 miljard dollar.

De nieuwe faciliteit zal gebouwd worden op de Albany NanoTech Complex, laat The Wall Street Journal weten. De staat New York draagt zelf 1 miljard bij aan het project. Om onderzoek te kunnen doen naar de meest geavanceerde technieken voor chipproductie, heeft men een aantal High-NA EUV-scanners van ASML aangeschaft. In september beloofde de uitgaande ASML-CEO Peter Wennink dat deze nieuwste machines nog dit kalenderjaar geleverd zouden worden. Destijds berichtten we dat Intel mogelijk de eerste klant zou zijn voor R&D-doeleinden. Hoe dan ook krijgt het Albany NanoTech Complex de eer om een van de eerste ontvangers te worden.

De waarde van deze nieuwe scanners zou tussen de 300 en 400 miljoen dollar per stuk liggen. Desondanks zullen ze vooralsnog enkel voor onderzoeksdoeleinden gebruikt worden. Als we de roadmap van Intel mogen geloven, zullen de machines op zijn vroegst in de tweede helft van 2024 voor commerciële toepassingen ingezet worden. Om op een kleiner chipproces dan 1,8 nanometer (of 18 Ångström) te belanden voor nieuwe processoren, zijn deze nieuwste ASML-machines vereist.

Albany al langer een centrum van innovatie

Het zogeheten Albany NanoTech Complex zelf is zeker niet nieuw: in 1997 opende het haar deuren. Sindsdien zijn talloze ontwikkelingen mede dankzij dit complex mogelijk gemaakt. IBM en Tokyo Electron vonden in 2022 bijvoorbeeld een doorbraak op het gebied van “chip stacking”. Hierbij worden verschillende lagen silicium op elkaar gestapeld om meer rekenkracht of geheugen in een compact formaat te krijgen.

De nieuwe faciliteit zou moeten leiden tot 700 nieuwe banen en dient binnen twee jaar afgerond afgerond te zijn. Naast het toegezegde bedrag van 10 miljard dollar zullen de staat New York, IBM, Micron en andere deelnemers hopen op een extra impuls vanuit de Amerikaanse CHIPS Act, dat 11 miljard dollar vrij heeft gemaakt voor een “National Semiconductor Technology Center”. Om daarvoor in aanmerking te komen, dient New York aangewezen te worden als een van de “research hubs” in het land. Gezien de bestaande reputatie en infrastructuur van het complex in Albany is die kans al aanwezig.

