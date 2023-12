The New York Times (NYT) heeft OpenAI en Microsoft aangeklaagd wegens een schending van de auteursrechten. Volgens de nieuwsorganisatie gebruiken beide bedrijven modellen die getraind zijn op miljoenen NYT-artikelen.

The Times heeft geen specifieke schadeclaim in gedachten, maar stelt dat OpenAI en Microsoft verantwoordelijk gesteld moeten worden voor “miljarden dollars aan bij de wet bepaalde en daadwerkelijke schade”. Consultant en journalist Richard Tofel stelde tegenover NYT dat een besluit hierover door het Hooggerechtshof onvermijdelijk is.

Geen AI-deal, wel overwogen

In tegenstelling tot nieuwsorganisaties Axel Springer en Associated Press kiest NYT dus niet voor een deal om toegang tot de eigen artikelen te verkopen aan OpenAI of Microsoft. Een dergelijke samenwerking leek wel eerder mogelijk, maar een “amicabele resolutie” zou niet bereikt zijn nadat The Times in april bij Microsoft en OpenAI had aangeklopt.

OpenAI had voor de ontwikkeling van eerdere AI-modellen al dankbaar gebruikgemaakt van internetbronnen, maar pas met ChatGPT, aangestuurd door GPT-3, bereikte een product van dit bedrijf een groter publiek. De datavergaring en -verwerking van het AI-bedrijf bleef niet lang onbesproken. In februari 2023, enkele maanden nadat ChatGPT vriend en vijand had verbaasd, vroegen experts zich af of deze AI-oplossing wel correct omging met auteursrechten.

Microsoft pompte miljarden in OpenAI en bemachtigde de rechten om diens modellen zelf voor commerciële doeleinden in te zetten. Het eindresultaat is een ecosysteem aan Copilots, van assistentie bij Word tot Android-apps. Hoewel er tevens Microsofts eigen Prometheus-model achter de schermen werkzaam is, kan de techreus niet zonder de GPT-modellen van OpenAI. Om die reden zou de rechtszaak grote consequenties kunnen hebben voor het gehele aanbod van zowel OpenAI als Microsoft.

Verdienmodel vernieuwen

Het is maar de vraag hoe het Amerikaanse Hooggerechtshof zich opstelt. Ook Europese regelgeving lijkt in te perken hoe bedrijven als OpenAI en Microsoft om dienen te gaan met auteursrechten. Eerstgenoemde lijkt zich al te beseffen dat het niet de huidige praktijken voort kan zetten, gezien het feit dat de deals met AP en Axel Springer voor beide partijen voordelen kennen.

NYT benadrukt dat het verdienmodel van journalistiek op het spel staat. Omdat Microsoft Copilot (voorheen Bing Chat) nieuws kan opdienen, kunnen dergelijke AI-oplossingen als nieuwe concurrent gezien worden tegenover conventionele nieuwsorganisaties. Rondom Google News bestaat al jaren controverse, aangezien die dienst ook nieuws aggregeert en bezoekersaantallen kan doen dalen door zelf al inhoud te presenteren. Echter snijdt het mes met twee kanten: Google News is daarnaast een gigantische aanjager van webtraffic. Hetzelfde kan gelden voor AI-nieuwsfeeds, waarbij Microsoft Copilot (oorspronkelijk Bing Chat) al sinds de introductiedatum hyperlinks bevat naar relevante artikelen.

