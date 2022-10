Google Cloud gaat intensief samenwerken met Coinbase, de leverancier van een toonaangevende cryptocurrency exchange.

Cloudtechnologie en cryptocurrency gaan hand in hand. Om het maximale uit de groeiende markt te halen gaat Google Cloud een strategisch partnerschap aan met Coinbase. Als onderdeel van de samenwerking zal Coinbase Google Cloud gebruiken voor zijn cloudinfrastructuur. De techgigant zal op zijn beurt cryptocurrency accepteren als betaalmethode voor meerdere diensten.

Google Cloud en Coinbase

De samenwerking heeft potentie voor beide organisaties. Coinbase krijgt toegang tot Google’s glasvezelnetwerk om snellere overdrachtssnelheden te realiseren. De applicaties van Coinbase versnellen als gevolg.

Voor Google Cloud maakt de samenwerking het mogelijk om zijn BigQuery-dienst uit te breiden. Coinbase gaat Google van datasets uit de cryptocurrency-sector voorzien. Klanten van Google kunnen de datasets verwerken in hun software development-projecten. Bovendien is Google van plan om Coinbase Commerce te integreren, wat een nieuwe inkomstenstroom creëert.

“We willen Web3 development sneller en gemakkelijker maken, en de samenwerking met Coinbase helpt developers een stap dichterbij dat doel te komen”, vertelde Google Cloud-hoofd Thomas Kurian. “Klanten moeten gemakkelijk kunnen profiteren van onze schaalbaarheid, betrouwbaarheid, beveiliging en dataservices, zodat ze zich kunnen richten op innovatie in het Web3-landschap.”

Google Cloud en blockchains

In het afgelopen jaar startte Google Cloud meerdere initiatieven rondom cryptocurency. De cryptocurrency-divisie van Google Cloud is onder andere verantwoordelijk voor het helpen van klanten bij het hosten van blockchain nodes. De samenwerking met Coinbase is de volgende logische stap. Het partnerschap moet Google in staat stellen om de divisie in hoog tempo uit te breiden.

