Een configuratiefout in het disaster recovery-systeem van de New York Stock Exchange (NSYE) zorgde ervoor dat de beurs niet op tijd kon worden geopend. De oorzaak was een menselijke fout.

Dat het beheer van IT-systemen in veel gevallen nog steeds mensenwerk is bleek onlangs weer eens bij de opening van de beurs in New York, schrijft The Register.

Door een handmatige configuratiefout zorgde het disaster recovery-systeem van de NYSE dat het openingsbiedingsproces niet kon worden opgestart. Dit openingsproces voert orders door die na de beurssluiting van de vorige dag zijn aangevraagd.

Menselijke fout

De beurs vertelde tegen Bloomberg dat een IT-medewerker het disaster recovery-systeem van een tweede NSYE-datacenter in Chicago was vergeten uit te zetten.

Dit systeem bleef ’s nachts doordraaien, waardoor de software van de NSYE opereerde alsof de aandeelhandel al was begonnen. Als gevolg kon de software de openingsprijzen van de aandelen niet correct vaststellen.

De beurs moest de opening uitstellen. De openingsprijzen van genoteerde aandelen werden ongeldig verklaard. In totaal moesten 4,341 aandelentransacties in 251 bedrijven worden geschrapt.

Amerikaanse beurstoezichthouder SEC gaat onderzoek doen naar het incident.