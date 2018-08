Pure Storage neemt StorReduce over voor uitbreiding opslagmogelijkheden

Pure Storage neemt StorReduce over. Het is de eerste overname van het bedrijf, dat deze heeft aangekondigd tegelijk met de resultaten van het tweede kwartaal. Pure Storage is een zakelijke opslagprovider en voegt nu de object-opslagmogelijkheden van StorReduce toe aan zijn portfolio. Hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat is niet bekend gemaakt.

Volgens Pure Storage CEO Charles Giancarlo heeft StorReduce een “ongelofelijk opwindende technologie gebouwd”, die de kans biedt om “een grote impact te hebben op de volgende generatie opslagarchitecturen.” Volgens Giancarlo zullen de bedrijven samen klanten helpen datacentrische architecturen uit te voeren.

Uitbreiding portfolio

De overname staat Pure Storage toe om deduplication technologie aan zijn portfolio toe te voegen. Ook kan het bedrijf zijn publieke cloudintegraties uitbreiden en daarmee de groeiende vraag om ongestructureerde data in multi-cloud omgevingen te beheren. De cloudoptimaliseringstechnologie van StorReduce zal ook helpen om de kosten van opslag en bandbreedte terug te brengen.

Afgelopen kwartaal rapporteerde Pure Storage een nettoverlies van zestig miljoen dollar, ofwel 26 cent per aandeel. De totale omzet van het bedrijf bedroeg 308,9 miljoen dollar en groeide daarmee 37 procent. Maar Wall Street had andere cijfers verwacht. Voorspeld werd een omzet van 301 miljoen dollar en een verlies van 6 cent per aandeel. Dat viel dus fors hoger uit, maar zal vermoedelijk ook komen door deze overname.

Vierhonderd nieuwe klanten

Het gaat goed met Pure Storage, dat afgelopen kwartaal maar liefst vierhonderd nieuwe klanten wierf. Daaronder vallen bedrijven als Honda Federal Credit Union, Fresenius Medical Care, Lufthansa Aero Alzey Gmbh, New York Genome Center, Syntax, TaxSlayer en The University of Texas MD Anderson Cancer Center. In total heeft het bedrijf rond de 5.150 klanten.