PwC: ‘China wordt waarschijnlijk wereldleider binnen de blockchain’

Naar verwachting wordt China in de toekomst de wereldleider op het gebied van blockchain. Dat stelt PwC op basis van eigen onderzoek. Nu zijn de Verenigde Staten nog de leider als het om deze technologie gaat.

PwC stelde 600 topmensen in 14 landen vragen over de huidige staat en de toekomst van blockchain. Op dit moment ziet 29 procent van de respondenten de Verenigde Staten als wereldleider op dit gebied. China volgt op de tweede plek met 18 procent.

Tussen 2021 en 2023 moet dat echter gaan veranderen. Slechts 18 procent denkt dat de Verenigde Staten in de komende vijf jaar aan de top blijft. 30 procent denkt dat China in die tijd de nieuwe wereldleider wordt in de ontwikkeling van blockchain. Een reden voor die verwachte wijziging wordt echter niet gegeven.

Qua de verschillende sectoren waarin er met blockchain gewerkt wordt, is de financiële dienstverlening volgens 46 procent van de respondenten over drie tot vijf jaar dominant. De respondenten keken echter ook naar waar er nog mogelijkheden zitten. 14 procent ziet potentie voor de energiesector, evenals de gas- en licht- en gezondheidssector.

Voor de industriële maakindustrie ziet 12 procent van de respondenten potentie in de toekomst.

Veel initiatieven

Ondertussen meldt 84 procent van de respondenten bezig te zijn met eigen blockchain-initiatieven. 20 procent daarvan doet nog onderzoek, 32 procent is een blockchain-toepassing aan het ontwikkelen. Er zijn echter weinig projecten die al bijna af zijn. Slechts 15 procent zegt een toepassing live te hebben staan, 10 procent is aan het testen.

Toch zijn er nog wat barrières voor de bedrijven om zelf met de technologie aan de gang te gaan. Het gaat om onzekerheid over de regels en het vertrouwen in de technologie. 7 procent van de respondenten heeft zijn project dan ook gepauzeerd, 14 procent doet er nog helemaal niets mee.

Europese Commissie

De Europese Commissie steekt sinds een jaar veel geld in de ontwikkeling van blockchain. In 2017 maakte de Commissie bekend 30 miljard euro te investeren in de ontwikkeling van deze technologie en kunstmatige intelligentie. Het geld wordt gebruikt voor de ontwikkeling van tools die onder meer naar de digitale economie, migratie en het klimaat moeten kijken.