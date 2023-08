De EU neemt het recentste verbod van Amerika tegen investeringen in de technologische sector van China, niet onmiddellijk over. Er is meer interesse om eigen afspraken te maken over mogelijke beperkingen.

Europa zal eerst vanaf de zijlijn even toekijken hoe het verbod in Amerika tegen investeringen in de technologische sector van China, uitpakt. Dit verbod werd woensdag ingesteld door Joe Biden en geldt voor sectoren die “grote nationale veiligheidsrisico’s” met zich meebrengen.

De Europese Commissie heeft nu in een e-mail laten weten dat er overleg plaatsvindt over het verbod met de VS, maar dat het niet van plan is hetzelfde verbod in Europa op te leggen. Het idee voor eigen richtlijnen dateert eigenlijk al van juni. Het plan komt er wel vanuit dezelfde gedachtengang en moet dus bescherming bieden tegen potentiële gevaren voor de veiligheid.

Handel op het spel

Een direct verbod op investeringen zien de lidstaten van de EU liever niet uitgewerkt. De economie van Europa is namelijk voor een groter deel afhankelijk van China dan in de VS het geval is.

China is vooral voor Frankrijk en Duitsland een belangrijke handelspartner. Beide landen hebben een belangrijk aandeel in vergaderingen van de EU en dat maakt het moeilijker een balans te vinden tussen beperkingen en economische belangen. Als antwoord op het laatste verbod van Biden antwoordde de Duitse minister van economie dat het ‘actief zal deelnemen’ in de aankomende discussies over de beperkingen. Frankrijk gaf geen commentaar.

Amerikaanse invloed voelbaar

Toch is de Amerikaanse invloed al voelbaar in de manier waarop bijvoorbeeld Nederlandse universiteiten omgaan met Chinese studenten die een studie in een IT-gebied willen starten. Hiervoor zou een wetgeving in de maak zijn.

Chipfabricagemachines worden daarnaast ook nog maar in beperkte mate beschikbaar gesteld in China. De exportrestricties worden opgelegd omdat de Nederlandse regering bang is dat de apparatuur ook kan worden gebruikt voor militaire doeleinden van de Chinese overheid. Al speelt ook de Amerikaanse druk in grote mate mee op het besluit.

Lees ook: ‘Chinese AI-bedrijven omzeilen Amerikaanse sancties’