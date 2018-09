Nieuw accespoint van Zyxel is geschikt voor kantoren en biedt draadloze en bekabelde Gigabit-connectiviteit

Zyxel heeft vandaag de nieuwe NWA1302-AC accesspoint onthuld. Het accespoint is nuttig voor zakelijke toepassingen in bijvoorbeeld kantooromgevingen, maar ook voor hotels en scholen. Snel, betrouwbaar en draadloos internet kunnen eenvoudig geleverd worden aan gebruikers in elke kamer.

Zyxel heeft het nieuwe accespoint bewust eenvoudig gemaakt. Systeemintegrators kunnen de AP in enkele minuten installeren en er is vaak geen extra switch nodig. De NWA1302-AC biedt AP-technologie met een geïntegreerde Gigabit-switch met PoE. De insteek van dit model is om er één per kamer te installeren. Door de accesspoint is er geen extra netwerkswitch meer nodig, waardoor er minder producten aangeschaft en geïnstalleerd hoeven te worden, en meer tijd overblijft om zaken te doen.

Kleine en middelgrote organisaties

“Kleine en middelgrote organisaties met veel kamers, zoals hotels, scholen en kantoren, hebben vaak strakke planningen en begrotingen,” aldus Peter van der Putten, Head of Channel van Zyxel Benelux. “Alles wat de aanschafkosten of onderbrekingen door de installatie van nieuwe apparatuur kan verminderen, helpt organisaties aanzienlijk. De NWA1302-AC zorgt hiervoor.”

Door het flexibele beheer van de NWA1302-AC is er geen risico om de verkeerde keuze te maken vanuit beheeroogpunt. Zo hoeven ze dus niet te kiezen tussen bijvoorbeeld apparaten die autonoom werken of beheerd worden. Daar is de NWA1302-AC dan ook geschikt, stelt Zyxel. In standalone modus handelt het accesspoint het verkeer autonoom af, waardoor het personeel minder wordt belast. Hij kan echter ook overgeschakeld worden naar de cloud-gebaseerde modus, waarna de beheerder in een paar klikken volledige controle heeft over de accesspoint via elke browser via het Nebula Cloud Center.

Naadloze installatie en RF-first

Dankzij de gebruiksvriendelijke installatie-hardware kan de NWA1302-AC zonder extra installatiekits en binnen enkele minuten gemonteerd worden aan de muur, in een meterkast, onder een bureau, of uit het zicht achter een tafel. Dit alles kan allemaal afhankelijk van wat het beste past qua de signaalsterkte en de inrichting.

De ingebouwde ethernet- en PoE-poorten zorgen voor nog meer gebruiksgemak en maken het mogelijk om andere apparaten in de kamer, zoals smart tv’s en IP-telefoons, aan te sluiten en van stroom te voorzien. De NWA1302-AC is ontworpen op basis van een “RF-first”-aanpak, waarmee de radiofrequentie voor elk hardwarecomponent geoptimaliseerd is voor maximale dekking en hogere datasnelheden.

De NWA1302-AC is nu beschikbaar.