Defensie weet Russische hackpoging op OPCW af te slaan

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) heeft een hackoperatie van de Russische militaire geheime dienst de GROe, op de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag verijdeld. Daarbij zijn vier Russische spionnen aangehouden en het land uitgezet.

Dat is zojuist bekend gemaakt door minister van Defensie Ank Bijleveld. De minister sprak stellig dat Rusland hiermee op moet houden. De Russische ambassadeur is eerder op de dag ontboden en moet deze boodschap overbrengen aan Moskou. “Door de operatie openbaar te maken, laten we zien dat we dit niet tolereren”, vertelt Bijleveld.

De operatie

De operatie van de MIVD vond plaats op 13 april jongstleden. Medewerkers van de GROe hebben geprobeerd om het wifi-netwerk van de OPCW te hacken, maar dat werd voorkomen. Volgens MIVD-directeur Onno Eichelsheim is “ernstige schade voorkomen”. “De dreiging is ook aanwezig in de Nederlandse straten. De GROe is actief, ook hier in Nederland.”

Rond de tijd dat de hackpoging plaatsvond, deed de OPCW onderzoek naar de vergiftiging van Sergej Skripal, een dubbelspion die in Engeland vermoord werd door twee Russische inlichtingenofficieren. Ook deed de OPCW onderzoek naar een chemische aanval op de Syrische stad Doema.

De vier Russen reisden op 10 april naar Nederland, maar werd direct bij aankomst al door de MIVD herkend als inlichtingenofficieren. Ze reisden overigens met een diplomatiek paspoort. Op 11 en 12 april werd onderzoek gedaan naar hun doel met de reis naar Nederland en bleek het viertal zich op de OPCW te richten. Er werd in een door de Russen gehuurde auto “specialistische apparatuur” aangetroffen.

‘Onacceptabele’ acties

Eerder vandaag meldden de Britten nog dat ze bewijs hebben voor Russische bemoeienis met verkiezingen in westerse landen. In een reactie op dat nieuws, maar ook dat van minister Bijleveld, reageren premier Mark Rutte en ambtsgenoot Theresa May veroordelend. Gezamenlijk schrijven ze in een statement dat de “GROe zich niets aantrekt van internationale waarden en de rechtsorde die ons allemaal beschermt.”

“De roekeloze operaties van de GROe variëren van destructieve cyberoperaties tot de inzet van chemische middelen, zoals we hebben gezien in Salisbury.” Dat er vandaag bericht is over twee operaties van de GROe dient volgens het statement als boodschap aan de Russen. “We zullen de internationale rechtsorde blijven verdedigen”.

Ook NAVO-baas Jens Stoltenberg spreekt zich uit tegen de Russische handelingen. Stoltenberg roept de Russen op te stoppen met de pogingen “het internationaal recht te ondermijnen”. De NAVO zal volgens hem doorgaan met het opzetten van verdedigingsnetwerken tegen cyberaanvallen.