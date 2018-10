Britse regering: Russische geheime dienst verspreidde ransomware

Het Brits Nationaal Cyber Security Centrum meldt na onderzoek dat de Russische militaire geheime dienst – de GROe – achter een reeks cyberaanvallen zit. Daarmee probeert de Russische overheid volgens de Britse regering het democratisch proces van westerse landen te ondermijnen.

Dat meldt de Britse regering vandaag. Er wordt actief geprobeerd om verwarring en angst te zaaien op verschillende gebieden. Denk daarbij aan sport, vervoer, maar ook rond de politiek. De acties zijn volgens de Britse overheid “roekeloos en willekeurig” en proberen verkiezingen te beïnvloeden in andere landen. Dat stelt de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, naar aanleiding van het onderzoek.

Ondermijning westerse democratieën

De Britse regering is er vrij zeker van dat de GROe achter de verspreiding van ransomware BadRabbit zit. Ook wordt de GROe ervan beschuldigd een cyberaanval uitgevoerd te hebben tegen het Wereldantidopingagentschap. Verder zou de GROe ook de mailaccounts van de Amerikaanse Presidentskandidaat Hillary Clinton gehackt hebben, evenals de Amerikaanse Democratische Partij.

De beschuldigingen gaan overigens nog verder. De Britse regering beschuldigt de GROe er ook van oud-spion Sergej Skripal vergiftigd te hebben. Twee Russische geheim agenten worden daarvan beschuldigd, die met novichock – een zenuwgas – Skripal gedood zouden hebben.

Hunt stelt dat zijn regering samen met bondgenoten tot een reactie zal komen op de pogingen van Rusland om de “internationale stabiliteit” te beschadigen. Daarmee doet Londen nog een duit in het zakje; er is al een hoog oplopend conflict tussen de Britse regering en Rusland, over de moord op Skripal.