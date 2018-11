Facebook Workplace bestaat straks helemaal los van sociale netwerk

Net als een aantal andere grote bedrijven, biedt ook Facebook een zakelijk communicatieplatform aan. Maar mogelijk staan recente datalekken de groei van het platform in de weg. Om die reden heeft het sociale netwerk dan ook besloten om Facebook Workplace in de toekomst helemaal gescheiden te laten bestaan.

Dat meldt CNBC vandaag op basis van bericht van medewerkers van het sociale netwerk. Daarmee komt Facebook tegemoet aan toenemende zorgen van zakelijke klanten over de veiligheid van hun gegevens. De afgelopen maanden kreeg Facebook immers te maken met meerdere grote datalekken.

Bedrijfsgegevens beschermen

Toen Facebook op 28 september meldde dat er sprake was van een datalek, waarbij de gegevens van miljoenen gebruikers gestolen waren, nam het hoofd van de zakelijke afdeling persoonlijk contact op met Walmart. Walmart werd er meteen van verzekerd dat zijn gegevens niet gelekt waren.

Die verzekering was nodig, omdat Walmart een belangrijke klant van Workplace is. Daar betalen bedrijven voor, zodat hun personeel gebruik kan maken van Facebookachtige functies, waaronder een tijdlijn, livestreams en privéberichten. De dienst biedt ruimte aan meer dan 30.000 bedrijven, die allemaal verzekerd moeten zijn van veilige communicatie. Daar zet Facebook nu een nieuwe stap voor.

Losse domeinnaam

Tijdens de informatiewisseling met Walmart, verzekerde Workplace-baas Julien Codorniou Clay Johnson, de Chief Information Officer van Walmart, ervan dat stappen werden genomen om de zakelijke functies van Facebook te scheiden van de consumentendienst. Facebook zou Workplace zelfs een eigen webdomein gaan geven. Dat is nu verzekerd.

Vandaag heeft Facebook de domeinnaam Workplace.com in gebruik genomen. Momenteel is het een marketingpagina, maar in de loop van 2019 moeten alle Workplace-gebruikers naar dat domein surfen. Dat laat Luke Taylor, productmanager van Workplace, aan CNBC weten. Daarmee komt Facebook tegemoet aan toegenomen zorgen rond de veiligheid van het netwerk.

“We bevinden ons in een positie, waarin het enigszins ingewikkeld is om uitgelegd te krijgen dat we los van Facebook staan, maar wel hetzelfde domein gebruiken”, aldus Taylor tegenover CNBC. “Dit is iets dat we willen doen om het merk te beschermen, maar ook om consumenten meer vertrouwen in het product te geven.”

De verwachting is dat het domein eerst voor nieuwe klanten is en dat reeds bestaande klanten later kunnen overstappen. “We zullen ervoor zorgen dat onze klanten kunnen verhuizen met een voor hen passend tempo.”