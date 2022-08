Facebook stemt in met een schikking in een rechtszaak over het delen van gegevens met derde partijen, waaronder Cambridge Analytica.

Meta-dochter Facebook accepteert een boete voor het delen van persoonsgegevens met derden, zo blijkt uit een verslag van POLITICO. De langlopende Amerikaanse rechtszaak komt ten einde.

De bekendste betrokkene is Cambridge Analytica, een Brits politiek adviesbureau. Naar verluidt gebruikte de organisatie in 2016 persoonsgegevens van Facebook om de Republikeinse partij in de Verenigde Staten aan een verkiezingsoverwinning te helpen.

Verhoor Mark Zuckerberg

De voorlopige schikking werd op vrijdag 26 augustus bekendgemaakt. De voorwaarden werden niet gedeeld. Vorige maand werd duidelijk dat Meta CEO Mark Zuckerberg werd verwacht bij een zes uur durend verhoor door de advocaten van de eisers.

De advocaten van de eisers en Facebook vroegen de rechter om de rechtszaak 60 dagen te pauzeren. De tijd zou worden gebruikt om “een schriftelijke schikkingsovereenkomst af te ronden” en voor te leggen aan de rechtbank.

Cambridge Analytica

Gebruikers van Facebook klaagden Facebook in 2018. In dezelfde periode werd het duidelijk dat Facebook de privacy van gebruikers schond door persoonlijke gegevens te delen met derden, waaronder Cambridge Analytica. Het bedrijf was betrokken bij de presidentiële campagne van Donald Trump.

Tijdens het schandaal schraapten Facebook en partners de gegevens van 87 miljoen gebruikers. De organisaties hadden geen toestemming.