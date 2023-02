Meta introduceert binnenkort een betaald abonnement voor het officieel verifiëren van gebruikersaccounts en toegang tot extra diensten. Het bedrijf achter Facebook en Instagram volgt hiermee het beleid dat Twitter eerder aankondigde voor zijn ‘blauwe vinkjes’.

In een verklaring geeft CEO Mark Zuckerberg aan dat gebruikers voortaan moeten betalen als zij hun accounts officieel willen laten verifiëren. Gebruikers kunnen met de nieuwe abonnementsdienst Meta Verified hun Facebook- of Instagram-account(s) met een identiteitsbewijs van de overheid verifiëren en daarmee een blauwe verificatie badge krijgen.

Deze betaalde verificatie moet de gebruikers meer bescherming bieden tegen (parodie)accounts die zich als hun account voordoen en directe toegang geven tot de klantenondersteuning van de social mediagigant. Ook moet de betaalde dienst alle authenticatie en security van de social mediaplatforms van Meta verbeteren.

Toegang tot meer opties

Daarnaast krijgen abonnees op Meta Verified meer zichtbaarheids- en bereikmogelijkheden. De geverifieerde accounts worden prominenter weergegeven in zoekopdrachten, commentaren en aanbevelingen. Ook krijgen abonnees exclusieve opties om zichzelf op ‘unieke manieren’ uit te drukken. Wat deze laatste opties zijn, is niet bekendgemaakt.

Proces rechtvaardigt abonnement

Volgens Zuckerberg is het verifiëren van accounts belangrijk voor alle social mediaplatforms van zijn bedrijf. Dit gebeurt al op grote schaal, maar het verifiëren van juist door overheden uitgegeven identificatiebewijzen, die de beste authenticatie van personen bieden, is voor Meta een tijdrovende en dure klus. Dit rechtvaardigt volgens de CEO een abonnementsdienst. Bovendien door te zien hoeveel mensen zich hiervoor opgeven, zou volgens Zuckerberg de kwaliteit meer worden gegarandeerd.

Meta Verified kost 11,99 dollar per maand voor de webapplicatie en 14,99 dollar per maand voor de Android- of iOS-app. De dienst wordt deze week al uitgerold in Australië en Nieuw-Zeeland. Andere landen volgen later.

Betaalde verificatiedienst Twitter

Met de introductie van de betaalde verificatiedienst volgt Meta Twitter, dat eerder op last van eigenaar Elon Musk Twitter Blue introduceerde. De abonnementsdienst kost 8 dollar per maand. Deze dienst verschilt niet echt van die van het aangekondigde Meta , maar die laatste beschikt wel over toegang tot de klantenservice. Dit is bij Twitter niet het geval.

Lees ook: Twitter introduceert zakelijk Blue for Business validatie-abonnement