Google lanceert Transfer Appliance om Europese bedrijven te helpen cloudgegevens over te zetten

Google heeft vandaag een bètatest van het European Transfer Appliance programma gelanceerd. Dat is erop gericht om bedrijven te helpen hun apps die nog draaien op legacy infrastructuur over te zetten naar het cloudplatform van Google zelf.

De servers die Google daarvoor heeft opgezet, kunnen grote hoeveelheden data aan. Databases van meer dan 20TB in grootte kunnen gewoon mee. Het overzetten hiervan zou normaliter ongeveer een week in beslag nemen, maar volgens Google kan de Transfer Appliance deze taak veel sneller uitvoeren. Hoe snel stelt het niet.

Verschillende configuraties

In Europa biedt Google Transfer Appliance aan in een configuratie van 100TB. De totale gebruikscapaciteit is 200TB. Ook zal er op een bepaald moment een 480TB-versie beschikbaar zijn voor bedrijven die nog meer data hebben om over te zetten. De grotere toepassing biedt een totale gebruikscapaciteit van een petabyte.

De cloudgigant legt uit dat de Transfer Appliance door een reeks bedrijven ingezet is, waaronder bedrijven die grote datasets moeten verhuizen – denk aan satellietbeelden en audiobestanden. Het is ook een goede optie om Hadoop Distributed File System (HDFS) clusters naar het Google Cloud Platform te migreren.

“We zien veel gebruikers die hun krachtige Apache Spark en Apache Hadoop-clusters draaien op GCP met Cloud Dataproc, een managed Spark en Hadoop-dienst die je toestaat snel clusters te maken en het beheer van die clusters meteen over te dragen aan de dienst”, aldus Ben Chong, productmanager van Google Cloud Platform. In combinatie met NFS-volumes, kunnen systeembeheerders de HDFS-data makkelijk via Apache DistCP. overdragen aan Google om op het GCP te plaatsen.