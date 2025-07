OpenAI neemt ook Google op als cloudpartner

OpenAI heeft Google Cloud toegevoegd aan zijn lijst van cloudleveranciers. De wijziging werd zichtbaar in een geüpdatet overzicht op de website van het AI-bedrijf achter ChatGPT. De samenwerking is bedoeld om te voorzien in de snel toenemende vraag naar rekenkracht, die nodig is voor het trainen en inzetten van geavanceerde AI-modellen.

Tot nu toe werkte OpenAI al samen met Microsoft, Oracle en CoreWeave. De overeenkomst met Google werd in mei van dit jaar afgerond, na een periode van intensieve gesprekken tussen beide partijen. Reuters bracht het nieuws in juni naar buiten op basis van informatie van een betrokkene.

De deal met Google onderstreept OpenAI’s inspanningen om zijn infrastructuur uit te breiden en minder afhankelijk te worden van Microsoft, dat tot begin dit jaar de enige aanbieder was van datacenterdiensten voor OpenAI via zijn Azure-platform. Microsoft blijft wel een belangrijke partner, maar de exclusiviteit is losgelaten.

Intensieve samenwerking met Oracle en CoreWeave

Naast de nieuwe samenwerking met Google investeert OpenAI ook fors in andere infrastructuurprojecten. Begin 2025 kondigde het samenwerkingen aan met Oracle en SoftBank voor het Stargate-programma, een ambitieus project dat voorziet in de bouw van AI-datacenters ter waarde van meer dan 500 miljard dollar. Daarnaast sloot OpenAI meerjarige contracten met CoreWeave om de toegang tot GPU’s verder uit te breiden.

Volgens ingewijden kon de overeenkomst met Google lange tijd niet worden gesloten vanwege bestaande afspraken met Microsoft. Nu die beperkingen zijn opgeheven, krijgt Google alsnog een plek als leverancier.

Voor Google Cloud betekent de samenwerking een belangrijke stap in het versterken van zijn positie op de markt voor AI-infrastructuur. Hoewel het platform kleiner is dan Amazon Web Services en Microsoft Azure, is Google al actief als cloudleverancier voor andere AI-spelers zoals Anthropic.

Eerder gaf OpenAI aan ook gebruik te maken van Oracle Cloud Infrastructure voor extra GPU-capaciteit. Die aankondiging volgde op de bekendmaking dat Oracle samen met Microsoft het Azure AI-platform op Oracle’s cloud zou draaien om OpenAI te ondersteunen. Beide bedrijven maakten deze plannen wereldkundig tijdens een bezoek aan het Witte Huis, in het kader van het Stargate-initiatief.