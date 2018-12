WordPress 5.0 is live: meer creatieve vrijheid in nieuwe editor

WordPress heeft de nieuwe versie WordPress 5.0 gelanceerd. Het content management systeem, waar wereldwijd ruim 30 procent van de websites mee is gebouwd, heeft onder meer een verbeterde editor gekregen. Dit zou het invoegen van media en het herschikken van bestaande content moeten vereenvoudigen.

Zo zou ieder stukje content zich voortaan in een eigen blok bevinden, waardoor site-eigenaren zelf kunnen uitmaken hoe ze de content op hun website vorm willen geven. Ieder blok beschikt over meerdere opties om dit te verwezenlijken, zoals alinea’s, kopjes, aanhalingstekens, afbeeldingen, galerijen en video’s.

Classic Editor

Voor wie nog niet toe is aan de nieuwe versie of problemen ervaart met versie 5.0 kan vrij eenvoudig met de Classic Editor plug-in de voorgaande versie herstellen. Volgens Venturebeat heeft WordPress laten weten deze plug-in tot minimaal 2021 te ondersteunen. Ook kan na activatie van de Classic Editor plug-in weer gebruik worden gemaakt van plug-ins, behorende bij de oude versie.

WordPress heeft zelfs een nieuw standaardthema gewijd aan de nieuwe editor om de mogelijkheden te laten zien. ‘Twenty Nineteen’, zoals het nieuwe thema is genoemd, maakt naar eigen zeggen gebruik van ‘editor styles’, zodat gebruikers meteen op de website zien, wat ze in het content gedeelte creëren.

Verder zou de nieuwe editor, en dus ook het nieuwe standaard thema, beschikken over voldoende witruimtes, moderne ‘sans-serif’ koppen in combinatie met klassieke ‘serif’ teksten en systeemlettertypen om de laadsnelheid te verhogen.

Direct wijzigen content

Het werken met blokken zou gebruikers een comfortabele manier bieden om rechtstreeks inhoud te wijzigen, zonder de inhoudsstructuur te verstoren met onbedoelde code-bewerkingen. Een breed aanbod van API’s en interface-componenten zorgt naar eigen zeggen voor een eenvoudige manier om blokken te ontwerpen.

Volgens WordPress zorgen al deze vernieuwingen niet alleen voor meer efficiency tijdens de ontwerpfase, maar biedt het ook een meer consistente, bruikbare en toegankelijke interface voor alle gebruikers. De uniforme ‘block insertion flow’ zorgt er volgens WordPress voor dat gebruikers eenvoudiger blokken kunnen vinden voor alle type content.

Ontwikkelaars zouden zich door de nieuwe versie 5.0 niet langer meer hoeven te bekommeren om moeilijke API’s, maar zich voortaan kunnen richten op het vertalen van hun visie naar hun website.

‘Bebo’

De nieuwe versie is ook wel bekend onder de naam ‘Bebo’ ter ere van de in 2013 overleden Cubaanse jazzpianist, Bebo Valdés. Volgens Venturebeat werkt WordPress inmiddels hard aan de volgende versie, 5.1, die over enkele maanden gelanceerd zou worden.