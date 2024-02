Automattic maakte bekend in de onderhandelingsfase te zijn met OpenAI en Midjourney voor een AI-deal. Op die manier zou de gebruikersdata van onder andere WordPress-gebruikers in trainingsdata voor LLM’s van deze bedrijven komen. WordPress heeft verklaard dat het geen data van zijn betalende WordPress VIP-gebruikers gaat delen.

Onlangs staken geruchten de kop op dat het moederbedrijf van WordPress, Automattic, met OpenAI en Midjourney zou onderhandelen over het delen van data van eindgebruikers. De AI-ontwikkelaars willen deze specifieke data gebruiken voor het trainen van hun AI-modellen. Ook het social mediaplatform Tumblr zou hierbij zijn betrokken, schrijft 404 Media.

WordPress CEO Gernert reageert

In een blog om de mogelijke ophef over het overdragen van deze data aan de AI-bedrijven te bezweren, geeft WordPress CEO Nick Gernert meer inzichten in de deal. Meer specifiek probeert hij hierbij de gebruikers van de WordPress VIP-tier, vooral bedrijven, gerust te stellen.

Gernert geeft aan dat de data van deze groep gebruikers niet door Automattic aan OpenAI en Midjourney zal worden geleverd. Ook zal data van deze specifieke klanten nooit worden doorgegeven zonder expliciete toestemming.

Welke data de AI-bedrijven van de platforms wil scrapen, is niet bekend. De WordPress-CEO geeft alleen aan dat WordPress VIP-klanten veilig zijn, maar hij zegt niets over de talloze gebruikers van het opensource WordPress.org of van de volledig gehoste WordPress.com-variant. De data van deze groepen eindgebruikers kan dus aan OpenAI en Midjourney worden overhandigd.

Scrapen door AI-ontwikkelaars gewoon

In zijn blog stelt Gernert ook dat het crawlen en scrapen van (publieke of online) data door AI-ontwikkelaars tegenwoordig niet meer valt weg te denken. Gebruikers moeten volgens hem zelf aan betrouwbare organisaties aangeven dat zij hiervan niet gediend zijn.

