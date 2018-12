‘Intel wil McAfee verkopen’

Investeerder en venture capitalist Thoma Bravo is gesprekken begonnen om beveiligingsbedrijf McAfee over te nemen van TPG Capital en Intel. De gesprekken zijn pas net begonnen, maar het bod van Thoma Bravo ligt naar het schijnt al stukken hoger dan de huidige waarde van het bedrijf.

Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen het bedrijf. De gesprekken bevinden zich in een “vroeg stadium” en er is nog geen enkele garantie dat het ook echt tot een deal komt. Geen van de betrokken bedrijven wilde reageren op een verzoek van Reuters om informatie.

Overname McAfee

Intel nam McAfee in 2011 over en betaalde daar toen 7,7 miljard dollar over. Vorig jaar verkocht het een aandeel van 51 procent in McAfee aan TPG, dat toen op een waarde van 4,2 miljard dollar geschat werd. Naar verluidt wil Thoma Bravo meer betalen dan de huidige waarde van het bedrijf. Overigens heeft Thoma Bravo al een minderheidsaandeel in McAfee, via een partnerschap met TPG.

Hoe dan ook, is Thoma Bravo druk bezig zijn positie in de cybersecuritymarkt te consolideren. In oktober nam het Imperva over voor 2,1 miljard dollar. Daarnaast nam het vorige maand nog een cybersecurityfirma over. Het ging toen om Veracode, dat het voor 950 miljoen dollar overnam van Broadcom. Daarnaast schijnt Thoma Bravo vorige maand nog een bod te hebben gedaan op Symantec.

McAfee worstelt

McAfee werd in 1987 opgericht door John McAfee en ontwikkelde beveiligingssoftware voor computers en servers. Recentelijk heeft het uitgebreid naar de cloud en naar mobiele apparaten; twee gebieden waar hackers ook steeds actiever zijn.

Toen Intel McAfee overnam, hoopte het zijn chips te kunnen combineren met de software van McAfee. De overname leidde niet tot de gewenste resultaten voor Intel, dat in 2016 besloot een meerderheidsaandeel te verkopen. TPG heeft het bedrijf de afgelopen twee jaar verandert, onder meer door andere ondernemingen over te nemen. Denk aan Skyhigh Networks, dat clouddiensten helpt beheren en beveiligen, maar ook Tunnelbear dat VPN’s aanbiedt en daarmee data beschermt.