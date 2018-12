Google Cloud maakt kunst van wereldwijd opslagverkeer

Creatieve geesten bij Google Cloud hebben data van opslagverkeer gevisualiseerd en omgetoverd tot kunstwerken. De makers willen langs deze weg data storage interessanter maken en inzichten creëren voor Google Cloud-klanten door patronen te ontrafelen.



De snelheid, het traject en de gegevensdichtheid van wereldwijde data zijn samengebracht in virtuele kaarten. Het idee is ontstaan uit een samenwerking tussen Google Cloud en Staman Design, een ontwerpstudio voor datavisualisatie.

“Kijken naar verzoeken om cloudopslag heeft ons een duidelijk patroon laten zien. Het gaf ons een manier om landen te correleren en elke correlatie gaf ons inzicht in verbindingen over de hele wereld”, aldus Chris Talbott van Google Cloud. “We hebben het allemaal samengevoegd in een video, die ieder land in het middelpunt zet. De visualisatie springt van land naar gecorreleerd land, toont onverwachte verbanden en roept op tot discussie.”

Anonieme data

Om tot het kunstwerk te komen, werd gekeken naar clouddata die door klanten werd opgevraagd. Deze gegevens brachten volgens de makers een aanvraag in kaart uit het land van herkomst naar het relevante cloudgebied en vice versa. De makers verzamelden een week aan opslaggegevens en zochten naar bruikbare patronen voor klanten. De visualisering geeft informatie over de richting die de data uitging, maar niet over wie de eigenaar ervan is.

“Omdat de gegevens geanonimiseerd zijn, weten we niet welke gebruiker het verzoek doet, van wie de gegevens worden opgevraagd of wat de inhoud is. De bijbehorende gegevens vertellen ons wel iets over de grootte van het verzoek in GB’s en een tijdstempel”, aldus Talbott. Hij vindt dat opslag op verschillende manieren mooi kan worden gemaakt, waardoor klanten tot goed doordachte inzichten kunnen komen.