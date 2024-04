Een grote schoonmaak bij Google moet ervoor zorgen dat het bedrijf een leidende rol blijft spelen bij AI-ontwikkeling. Verschillende onderzoeks-, platforms- en hardware-teams smelten samen om eenvoudiger strategische keuzes te kunnen maken.

CEO Sundar Pichai legt uit hoe Google gaat veranderen. Allereerst consolideert het bedrijf haar AI-ontwikkeling, waarbij de onderzoekstak samengevoegd wordt met development-teams. Het Responsible AI-team van Google stapt over van Research naar DeepMind. De achterliggende gedachte is dat deze interne waakhond voor AI-veiligheid zo nauw mogelijk verbonden is met waar nieuwe GenAI-oplossingen ontwikkeld worden. Of er bij deze consolidatie banen verloren gaan, laat Google niet weten.

Volgens Business Insider verschaft de herorganisatie veel meer zeggenschap dan voorheen aan DeepMind-hoofd Demis Hassabis. Die nieuwsorganisatie concludeert dat de wijzigingen producten aanzienlijk sneller kan laten lanceren, aangezien beslissingen omtrent veiligheid en effectiviteit van AI-producten eerder kunnen plaatsvinden.

Google Research krijgt door de wijziging een duidelijk mandaat, stelt Pichai. Dit team zal zich concentreren op drie onderzoeksrichtingen: computing (inclusief quantum), fundamenteel onderzoek naar machine learning en algoritmen en toegepaste wetenschappen.

Wijziging platform en hardware

Google voegt de voorheen onafhankelijke Android-, Chrome-, ChromeOS- en Pixel-teams samen. Dit “formaliseert de samenwerking” tussen deze groepen, aldus Pichai. Het biedt andere partijen daardoor een duidelijker aanspreekpunt voor samenwerkingen, zoals gold voor de introductie van de AI-functie Circle to Search op Samsung-telefoons.

Het nieuwe team zal geleid worden door Rick Osterloh, voorheen SVP Devices & Services. Hiroshi Lockheimer, die geruime tijd Android, Chrome en ChromeOS coördineerde, krijgt een andere functie binnen Google en Alphabet.

Directe competitie

De wijziging op het gebied van AI-ontwikkeling klinkt als een logische stap om dat proces te stroomlijnen. Geruchten stellen dat OpenAI van plan is GPT-5 in de zomer te lanceren, terwijl Meta deze week Llama 3 onthulde. Google heeft een constellatie aan Gemini-LLM’s om concurrentie te bieden, maar met alternatieven van bijvoorbeeld Anthropic met Claude-modellen lijkt het er niet op dat er met een enkel generatief AI-model een langdurige voorsprong te garanderen is. Aangezien Google echter een deal lijkt te hebben met Apple om AI-applicaties aan te jagen op iPhones, ziet de toekomst er redelijk positief uit.

De herorganisatie rondom Android, Chrome, ChromeOS en Pixel-producten is van een ietwat andere aard. Hier zal Google zich richten op het implementeren van AI, waarbij partners op Android zoveel mogelijk feature parity met de eigen Pixel-lijn kunnen behouden. Tegenover Samsung en vele andere Android-telefoonmakers is het marktaandeel van Pixels klein genoeg om vooralsnog geen dreiging te vormen. De consolidatie zou daarom niet voor problemen moeten zorgen.

Het lijkt er overigens wel op dat deze consolidatie gepaard gaat met een forse ontslagronde. De schaal hiervan is onbekend, maar op den duur zal duidelijk worden hoeveel banen de herstructurering heeft gekost. Naast een andere opzet van de bedrijfsstructuur verhuist Google een aantal activeiten tevens naar het buitenland, dat bijna geen andere motivatie dan kostenbesparingen kan hebben.

