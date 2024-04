Voor de tweede keer dit jaar ontslaat Google een groot aantal medewerkers. De ontslagronde treft met name de financiële en vastgoedafdelingen van Alphabet, het moederbedrijf van Google.

De ontslagronde komt na een eerdere grote ontslagronde dit jaar. Ook vorig jaar stuurde het medewerkers de laan uit, zowel bij Google als andere Alphabet-dochterbedrijven. Net als andere techbedrijven wil het bedrijf vooral meer geld uitgeven aan het ontwikkelen van AI. Daarvoor hebben ze weliswaar óók personeel nodig, maar om de loonkosten voor dergelijke functies te financieren, schrapt het banen die niet zouden bijdragen aan technologische innovatie.

Volgens Reuters is onbekend om hoeveel medewerkers het gaat. Een interne bron noemt de ontslagronde echter ‘pretty large-scale’ tegenover Business Insider. Behoorlijk grootschalig dus. Het ontslagen personeel zou wel kunnen solliciteren op andere functies binnen het bedrijf. Een deel van de functies waarvoor mensen zijn ontslagen, verhuist naar andere Google-locaties in de VS en daarbuiten, waaronder Atlanta, Chicago, Bangalore en Dublin.

Bureaucratielagen verminderen

“We willen op verantwoorde wijze investeren in de grootste prioriteiten van ons bedrijf en de belangrijke kansen die voor ons liggen”, aldus een woordvoerder van Google. “Hierdoor vereenvoudigen we onze structuren om medewerkers meer gelegenheid te geven om te werken aan onze meest innovatieve en belangrijke ontwikkelingen en onze grootste bedrijfsprioriteiten, terwijl we bureaucratielagen verminderen.”

Eerder schreven we al dat AI een goed excuus lijkt voor ontslagrondes. Het speelt daarmee een ‘dubbelzinnige’ rol op de arbeidsmarkt, citeerden we Fabian Stephany van het Oxford Internet Institute. De opmars van AI kan indirect leiden tot ontslagen door een herverdeling van de uitgaven, maar niemand wordt gelijk vervangen door een algoritme.

Hij constateerde: “Vechten tegen robots is een mooi verhaal op de omslag. Maar als je dieper kijkt, zijn het vaak old school, simpele economische dynamieken zoals outsourcing of management die kosten drukt om elders salarissen op te hogen.”

Volgens Mark Zuckerberg, CEO van Meta, hebben bedrijven zichzelf simpelweg te veel opgepompt (ze hebben zich ‘overbuilt’ in zijn woorden) om de huidige hoeveelheid werknemers in dienst te houden.

Een andere reden om medewerkers te ontslaan is ongewenst activisme op het bedrijfsterrein. Gisteren ontsloeg Google 28 medewerkers die hadden deelgenomen aan sit-in in’s in Google-kantoren in New York en het Californische Sunnyvale. Dit deden ze uit protest tegen een overeenkomst met de Israëlische regering voor het leveren van cloud computing-diensten, meldt The New York Times.

