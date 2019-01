‘Cyberaanvallen en datalekken grootste risico’s voor bedrijfsleven’

Cyberaanvallen hebben het potentieel om kritische infrastructuur volledig lam te leggen. Dat is een van de grootste risico’s waar de wereld op dit moment mee te maken heeft, meldt het World Economic Forum in een onderzoeksrapport over de grootste bedreigingen van 2019. Naast cyberaanvallen staan ook datafraude en onvoldoende rekening houden met en inspelen op klimaatverandering in de top drie.

Het World Economic Forum brengt elk jaar zakelijk leiders, politici en academici bij elkaar om de wereldwijde agenda te helpen bepalen. Deze veertiende jaarlijkse editie van het rapport is samen met verzekeraar Marsh geschreven. In 2019 moeten vooral bedrijven goed opletten, maar overheden meer werk verzetten als het aankomt op klimaatverandering,

Cyberaanvallen en datalekken

Cyberaanvallen en datalekken werden nog de derde en vierde grootste risico’s voor 2018 genoemd. Daarvoor stonden extreme weersomstandigheden en natuurrampen genoemd. Dit jaar nemen cyberaanvallen en datalekken de vierde en vijfde plek op de lijst in, vlak na natuurgerelateerde risico’s die inherent verbonden lijken te zijn aan klimaatverandering.

82 procent van de experts die ondervraagd werden, geeft aan te verwachten dat cyberaanvallen in 2019 een groot risico gaan vormen. 80 procent gelooft ook dat het risico dat cyberaanvallen werkzaamheden gaan verstoren flink toeneemt in 2019. Vooral het risico van cyberaanvallen gericht op kritische infrastructuur is erg gevaarlijk.

Er wordt dan ook gewaarschuwd dat de “potentiële kwetsbaarheid van kritische technologische infrastructuur steeds meer een nationale veiligheidszorg is geworden”. Dat komt ook door de toenemende digitalisering van de wereld en de steeds grotere rol die het Internet-of-Things speelt. Vooral het IoT is een risico, doordat de apparaten vaak niet heel goed beveiligd zijn.

Bedrijven moeten zich dan ook hierop blijven richten, evenals blijven investeren in de beveiliging van netwerken. “Voortdurende onderbesteding aan kritische infrastructuur wereldwijd heeft een negatieve invloed op economische vooruitgang en maakt bedrijven en gemeenschappen kwetsbaar voor zowel cyberaanvallen als natuurrampen,” aldus John Drzik, voorzitter van globla risk and digital bij Marsh. Hij roept dan ook op om de uitgaven hieraan te verhogen.