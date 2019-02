Microsoft voegt zich bij OpenChain Project voor beter open-source beleid

Microsoft wil dat er meer standaardisering op het gebied van open-source softwarelicenties komt. Om die reden voegt het bedrijf zich bij het OpenChain Project als het nieuwste platinumlid. Andere bedrijven als ARM, Facebook, GitHub en Google zijn ook al platinumleden van het OpenChain Project.

Het OpenChain Project werd opgezet om meer duidelijkheid in de wereld van open-source licenties te brengen. Open-source software zorgt voor een heel nieuwe manier waarop bedrijven de technologie die ze nodig hebben om hun bedrijf te laten draaien ontwikkelen. Maar de licenties blijven moeilijk, waardoor bedrijven vaak alsnog moeilijk doen als het aankomt op dit soort licenties.

Vertrouwen op je licentie

Microsofts David Rudin schrijft in een blog over de beslissing van het bedrijf om zich bij het OpenChain Project te voegen dan ook dat cruciaal voor open-source is dat bedrijven ook echt gebruik durven maken van licenties. “Een belangrijk onderdeel is dat je erop moet kunnen vertrouwen dat de code die je ontvangt, voldoet aan de open-source licenties”, schrijft Rudin. “Het is een ongelofelijk moeilijk probleem, en een probleem waar Microsoft samen met de community aan werkt.”

OpenChain is dan ook opgezet met het idee om een gemeenschappelijke standaard te introduceren waarvan bedrijven kunnen zeggen dat hun open-source licenties aan voldoen. OpenChain specificeert ook de processen, het beleid en de trainingen die nodig zijn om aan zijn open-source licentie te voldoen. Op die manier zou het proces efficiënt moeten worden, maar vooral ook begrijpelijk en voorspelbaar.

Nieuwe standaarden

Nu Microsoft onderdeel uitmaakt van OpenChain, stelt het bedrijf samen met de andere partners nieuwe standaarden voor compliance op. Medewerkers van OpenChain stellen dat klanten daarmee nog meer keuze krijgen als het aankomt op de software die ze gebruiken. Precies daar gaat Microsoft ook mee aan de slag: “Ons doel is om nog nauwer samen te werken met de OpenChain-gemeenschap, zodat we samen standaarden kunnen opstellen die voor nog meer vertrouwen zorgen binnen het open-source ecosysteem en die voor iedereen werken – van de individuele ontwikkelaar tot de grootste bedrijven.”