De afgelopen weken ging het vooral over Gemini bij Google. Een nieuw AI-model van Google dat de motor moet worden van alle AI-projecten. Vandaag presenteert Google Deepmind een open model met de naam Gemma. Open betekent in dit geval dat het model overal gebruikt kan worden. Hugging Face is een van de bedrijven die direct met het model aan de slag gaat.

Gemma is gebaseerd op dezelfde technieken en technologie als Gemini. Volgens Google zijn de prestaties van Gemma zelfs beter dan de LLAMA 2-modellen van Meta. Het gaan dan om de kennis van het model en de capaciteit om problemen op te lossen. Hiervoor hebben ze ontzettend veel verschillende benchmarks gedraaid.

Een open AI-Model?

Met een open model wil Google ontwikkelaars helpen met het bouwen van eigen verantwoorde AI-oplossingen. Tegelijk met Gemma introduceert Google ook de Responsible Generative AI Toolkit. Met deze tookit kunnen ontwikkelaars hun AI debuggen, maar ook best practices leren op basis van Google’s ervaringen. Gemma is beschikbaar in de Vertex AI Model Garden, maar ook bij Kaggle Models en Hugging Face. Gemma is als open model overal te gebruiken.

Gemma komt beschikbaar in twee varianten, een 2B en een 7B-variant. Beide modellen zijn licht genoeg om op een laptop te draaien. Wel is het 7B model een stuk krachtiger. Het is echter ook krachtiger dan de 13b-model van LLAMA 2. Daarmee kunnen we concluderen dat de modellen kleiner beginnen te worden. Dat laatste is een goede zaak, want dan worden de modellen efficiënter en is er minder hardware nodig om ze te gebruiken.

Open Source-community loopt voorop?

Ondanks alle slimme ontwikkelaars en data genieën bij bedrijven als Google, OpenAI en Microsoft weet de open source-community nog steeds indruk te maken. Deze bedrijven beschikken over diepe zakken om dit soort modellen te ontwikkelen. In de open source-community weten ze zonder die diepe zakken, maar met kennis en de vindingrijkheid soms meer voor elkaar te krijgen. Zo halen de experts in de open source-community met regelmaat betere resultaten met kleine goed getrainde modellen. Dat blijft bijzonder als je je bedenkt hoeveel mensen en midellen die techbedrijven hebben geïnvesteerd.

Dat zorgt ervoor dat de techgiganten gemotiveerd blijven om op AI-vlak hun kennis en modellen te blijven delen. De AI-race is namelijk pas net begonnen en de komende jaren wordt er nog ontzettend veel innovatie verwacht. Het zou dus zomaar kunnen dat de open source-community zorgt voor een volgende doorbraak op basis van een model als Gemma. Voor Google en andere is het dan een goed leermoment hoe ze nog meer uit de modellen kunnen halen.