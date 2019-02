Ethereum weinig populair bij blockchain-apps

In de top 50 van gedecentraliseerde apps (dapps) draaien slechts drie op het Ethereum-blockchain. De rest van de dapps zijn gebaseerd op concurrenten EOS (26) en TRON (21).

Dit blijkt uit gegevens van DappRadar, dat informatie en inzichten geeft over alle bestaande dapps.

Het Ethereum-platform werd nochtans speciaal opgericht voor gedecentraliseerde apps, maar kampt al enige tijd met schaalproblemen. Medeoprichter Vitalik Buterin zou eerder al hebben toegegeven dat, totdat het platform een veilig schaalmechanisme heeft, ontwikkelaars niet moeten verwachten high-throughput apps op Ethereum te kunnen gebruiken.

Oplossingen

Terwijl concurrenten EOS en TRON steeds meer de dapp-markt opeisen, werkt de ontwikkelaarsgemeenschap van Ethereum aan mogelijke schaaloplossingen. Echter lijkt geen van de tot nu toe voorgestelde proposities momenteel productiegereed te zijn.

EOS en TRON zijn voor nu dan ook gezamenlijk betrokken bij 94 procent van de dapp-transacties. Ethereum neemt slechts een magere 6 procent voor zijn rekening, aldus blockchain-onderzoeksbureau Diar.

DappRadar, dat vroeger alleen app-activiteiten op het Ethereum-netwerk volgde, introduceerde onlangs monitoringtools voor EOS en TRON. Sindsdien hebben apps die op deze platforms worden uitgevoerd de activiteitencharts van DappRadar gestaag ingenomen.

Transacties per seconde

The Next Web legt de verklaring bij de grote verschillen in het aantal transacties per seconde. Daar waar Ethereum 15-20 transacties per seconde ondersteunt, wordt aangenomen dat EOS tot 4.000 transacties per seconde verwerkt. Een claim die overigens wordt betwist door Ethereum-onderzoekers. TRON zou tot 2.000 transacties per seconde ondersteunen.

Buterin bagatelliseerde onlangs nog op de Blockchain Connect Conference de transacties per seconde: “Het doel van een consensusalgoritme is niet om een ​​blockchain snel te maken. Het doel van een consensusalgoritme is om een ​​blockchain veilig te houden.”

EOS en TRON niet perfect

Buterin is niet de enige met kritiek op EOS en TRON. Recent onderzoek suggereert dat EOS in zijn huidige vorm meer overeenkomsten vertoont met een gecentraliseerde cloudcomputingdienst dan een blockchain. Ook zou EOS zijn beweringen over de doorvoercapaciteit sterk hebben aangedikt.

Aan de andere kant valt deze constatering te betwisten, gezien het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ConsenSys, een bedrijf dat zwaar investeert in het ecosysteem van Ethereum.

Ook de betrouwbaarheid van EOS en TRON wordt in twijfel genomen. Hackers hebben al meerdere keren succesvol kwetsbaarheden in op EOS gebaseerde gok-dapps misbruikt. Bij TRON worden dan weer vraagtekens geplaatst bij de enorme doorvoercapaciteit die het adverteert.

Gokken

Los van de technische verschillen, lijkt de dapp-markt bovenal een speelplaats geworden voor hoopvolle cryptocurrency-gelovigen, die zijn overgegaan tot het vergokken van hun cryptomunten.

Onderzoek wijst uit dat 70 procent van al het EOS-dappverkeer afkomstig is van gokservices. Voor TRON zou het zelfs gaan om 95 procent van de gevallen.

