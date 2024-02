Deelnemers aan het Microsoft Teams Insider-programma kunnen voortaan een werkgerelateerde vergadering volgen vanuit het privé-account in de Teams-app. Dit maakte Microsoft onlangs bekend.

Gebruikers met een privé-account in Teams konden altijd al deelnemen aan werkvergaderingen. Alleen was het dan niet mogelijk de eigen naam te laten verschijnen, maar nam de persoon deel onder de naam ‘gast’. Verder was deze optie er alleen voor de webgebaseerde versie van Teams en niet voor de applicatie zelf. Dit beperkte de uiteindelijke gebruikservaring.

Inloggen met privé-account

Recent heeft de techgigant daarom binnen zijn Teams Insider-programma een nieuwe feature geïntroduceerd. Deelnemers met een privé-account biedt het hiermee toch alle voordelen van het platform wanneer zij hun privé-account zouden gebruiken.

De aanpassing is doorgevoerd in de Windows 11 Teams-applicatie. Gebruikers uit het Teams Insider-programma moeten dus draaien op het nieuwste OS van Microsoft en via de applicatie inloggen. De mogelijkheid om met een privé-account in te loggen op een werkvergadering in de Teams-applicatie is daarmee dus ook onmiddellijk in orde gebracht. Met deze feature nemen zij gewoon deel onder hun eigen naam en niet als ‘gast’.

Gefaseerde uitrol

De nieuwe functionaliteit wordt in fases uitgerold. Deelnemers aan het Teams Insider-programma kunnen dan met hun persoonlijke account toegang krijgen tot een werkgerelateerde online vergadering via een link die zij kunnen aanklikken in een chat of community in de gratis versie van de Microsoft Teams-app.

Of deze functionaliteit ook in het algemeen beschikbaar komt voor Microsoft Teams, is niet bekend. Gebruikers kunnen zich wel opgeven voor het Teams Insider-programma om van de feature te kunnen profiteren. Voor 2024 heeft het vergaderplatform wel al flink wat komende functionaliteiten uit de doeken gedaan, een overzicht vind je hier.

Lees ook: Microsoft Teams 2.0 laat je sneller en eenvoudiger samenwerken