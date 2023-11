Tijdens VMware Explore maakt VMware bekend Tanzu te voorzien van nieuwe features voor generatieve AI. Verder wordt Tanzu Applications Service 5.0 onthuld.

Volgens VMware wordt applicatie-ontwikkeling vandaag de dag steeds complexer. Organisaties lopen hierbij tegen veel silo’s, inefficiënties en risico’s aan. Tanzu moet hierin helpen, door de onderliggende infrastructuur, security en datadiensten te vereenvoudigen. Software- en infrastructuurteams moeten door het omarmen van Tanzu beter samenwerken, zodat goede apps sneller geleverd worden.

Data-integratie

Om hier verder in te ondersteunen, gaat het Tanzu Application Platform nu DORA-meetgegevens tonen. Het platform biedt in het ontwikkelaarsportaal meer informatie over Deployment Frequency en Lead Time for Changes. Dit belooft nieuwe mogelijkheden voor het tracken en benchmarken van software delivery-prestaties. Op die manier is er meer transparantie over softwarelevering richting de business. Ook kunnen teams op basis van de informatie nadenken over het verbeteren van software delivery.

Een andere handreiking van VMware richting ontwikkelaars is het integreren van Tanzu Spring Runtime in Tanzu Application Platform. Spring is een framework om de mogelijkheden van Java-ontwikkelaars uit te breiden, zodat ze meer applicaties kunnen bouwen. Door de integratie krijgen ontwikkelaars nieuwe enterprise features voor het bouwen van de software met Java.

Tijdens VMware Explore wordt ook Tanzu Application Service 5.0 onthuld. Deze versie “verbetert de ontwikkelaarservaring met een nieuwe Postgres tile voor DBaaS en AI tile (beta) met een meegeleverde getrainde LLM die beschikbaar is voor de bekende ‘cf push’-ervaring'”. VMware geeft aan dat deze update tevens de platformkosten verlaagt en workflows voor disaster recovery verbetert.

Spring AI

Een andere aankondiging om het werk van ontwikkelaars te versimpelen handelt over het opensource-project Spring AI. VMware maakte Spring AI om ontwikkelaars te helpen bij het toevoegen van AI-functies aan Java-applicaties, via een simpel commando. “Het project vereenvoudigt AI-integratie in Spring Boot-applicaties, wat toegang biedt tot diverse AI-modellen, ondersteuning voor meerdere vectordatabases en eenvoudige veranderimplementaties dankzij een draagbare API”, legt VMware uit.

