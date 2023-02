Het zal je niet ontgaan zijn dat veel grote techbedrijven momenteel aan het reorganiseren zijn. De ene naar de andere reorganisatie wordt bekendgemaakt. Ook deze week regent het weer ontslagen. Onder meer PayPal, Workday, Hubspot, Splunk, NetApp, Pinterest, Rivian, OpenText en Micro Focus zetten het mes in het personeelsbestand.

Je zou bijna denken dat het enorm slecht gaat met de gehele IT-industrie, maar niets is minder waar. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, maar over het algemeen groeien de meeste IT-bedrijven gewoon. Daarnaast zien veel grote IT-organisaties ook flink wat kansen om die groei door te zetten.

Het bedrijfsleven is door de COVID-pandemie veel meer focus gaan leggen op innovatie. Hoe kan je als onderneming bedrijfsprocessen automatiseren, hoe kan er efficiënter gewerkt worden, hoe kunnen we data centraal stellen in onze strategie en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

De voornaamste reden voor organisaties om nu aan de rem te trekken lijkt aan de ene kant de economische vooruitzichten te zijn. De oorlog in de Oekraïne, de inflatie en de hoge energieprijzen. Aan de andere kant zien we ook dat veel organisaties tijdens COVID aan overhiring hebben gedaan. Ze hebben veel meer mensen aangenomen dan ze daadwerkelijk nodig hadden. Ze waren echter bang dat door de groeiende vraag naar hun oplossingen en het feit dat mensen vanuit huis moesten werken, zou kunnen leiden tot problemen. Minder productiviteit, meer vraag en vervolgens een groot te kort aan mensen.

Nu is dat allemaal enorm mee gevallen en keren we ook weer langzaam terug naar de situatie voor COVID en zijn er dus flink wat medewerkers overbodig. Die gaan er nu uit.

Luister ook onze podcast over alle ontslagen in de IT-industrie, blijven we wel IT banen over?

Waar en hoeveel?

Wat betekent dat nu in cijfers? Bij PayPal moeten 2000 mensen vertrekken (7% van het aantal werknemers). Workday heeft besloten om afscheid te nemen van ongeveer 525 mensen (3% van het totaal). Ook Hubspot gaat ongeveer met 500 mensen minder verder, wat neer komt op 7% van hun werknemersbestand. NetApp heeft laten weten dat er voor 960 mensen (8% van totaal) geen toekomst meer is binnen de organisatie. Bij Splunk gaan 325 banen (4%) verloren en bij Rivian 860 banen (6%). Bij SAP grijpen ze wat dieper in, daar moeten 3000 mensen vertrekken (2,5%). Bij Pinterest weer een stuk minder, 150 mensen (5%).

OpenText heeft recent Micro Focus overgenomen voor 6 miljard euro en daar hebben ze nu veel dubbele functies, dus daar wordt nu ook afscheid genomen van het personeel dat min of meer overbodig is geworden. In totaal gaat het om 2000 arbeidsplaatsen (8%).