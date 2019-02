Rubrik heeft een open source-gemeenschap genaamd Rubrik Build gelanceerd. Hier kunnen deelnemers nieuwe applicaties, automatiseringsoplossingen en integraties aandragen voor het vereenvoudigen van monitoring, testing, ontwikkeling en geautomatiseerde workflows.

Het bedrijf wil met Build een levendige gemeenschap creëren rond zijn eigen API’s, om snel te kunnen beginnen met vooraf gebouwde cases, snelstart-handleidingen en integraties met populaire tooling. “Het Build-programma is ontworpen met onze klanten in gedachten, om hun transitie naar het consumeren van API’s te vereenvoudigen”, aldus Rebecca Fitzhugh van Rubrik in een blogbericht.

Het platform is dan ook gericht op mensen in de tech-gemeenschap die geen traditionele software engineering-achtergrond hebben. Er is geen barrière om bij te dragen: “Iedereen kan zijn ideeën delen en documentatie updaten.”

Projecten

Via de homepagina van Rubrik Build zijn alle open source-projecten te zien. Alle projecten worden op GitHub gehost, heeft een licentie voor het delen ervan en bevat diverse niveaus van documentatie. De projecten werden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën.

In de categorie Software Development Kits (SDK’s) staan de programmeertalen waarmee het mogelijk is om applicaties te bouwen via Rubrik’s API’s. Onder Tooling Integrations vinden gebruikers tools die integreren met Rubrik om test-, ontwikkelings- of monitortaken eenvoudiger en efficiënter te maken. De use cases zijn tot slot geautomatiseerde workflows die in een omgeving gebruikt kunnen worden om een doel te realiseren.

Elk project is volgens het bedrijf ontworpen om eenvoudig te gebruiken. Om bij te dragen aan een project, moet de repository op GitHub bezocht worden. “Een eenvoudige manier om te beginnen is om naar het Issues-tabblad te gaan in een repository en de bug reports en vragen voor verbeteringen te bekijken. Sommige problemen krijgen het label first-timer om aan te geven dat dit een eenvoudige taak voor beginners is, zodat iedereen mee kan doen”, aldus Fitzhugh.