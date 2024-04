Update 15-04: inmiddels heeft een Reuters-bron vermeld naar welk bedrag Rubrik op zoek is. Dit artikel van 2 april is daarom van een update voorzien.

Rubrik wil een beursgang maken en is daarbij op zoek naar 713 miljoen dollar (670 miljoen euro). Hiermee lonkt tien jaar na de oprichting het publiekelijk verhandelen van de aandelen van het bedrijf.

Uit de officiële documenten viel begin april al op te maken dat Rubrik “zo spoedig mogelijk nadat de registratieverklaring van kracht is geworden” verhandeld wil worden op de beurs. Dit zal gebeuren aan de New York Stock Exchange. Een exacte datum is nog niet bekend, maar volgens recente geruchten zal Rubrik deze maand nog beursgenoteerd willen zijn. Bronnen van Bloomberg houden echter nog een slag om de arm over de mogelijke timing van de beursgang.

Rubrik is van plan om 23 miljoen aandelen beschikbaar te stellen met een waarde tussen de 28 en 31 dollar per stuk (26,28-29,10 euro), aldus een anoniem gehouden Reuters-bron.

Het zou betekenen dat de marktwaarde van Rubrik maximaal 5,4 miljard dollar (5,07 miljard euro) bedraagt.

Plannen

De documenten die eerder zijn ingediend bij de SEC bieden ook meer inzicht in de financiële resultaten van het bedrijf. In het fiscale jaar dat eindigde in januari, boekte Rubrik in totaal een omzet van 627,9 miljoen dollar, een groei van 5 procent vergeleken met het voorgaande jaar. Dat komt neer op ongeveer 584,6 miljoen euro. Meer dan driekwart van de omzet werd uiteindelijk besteed aan verkoop en marketing. Het nettoverlies kwam daardoor uit op 354,2 miljoen dollar, aanzienlijk hoger dan het voorgaande jaar, toen er nog een verlies was van 277,7 miljoen dollar.

Rubrik wist eerder via investeringen een waardering van 4 miljard dollar te bereiken. Onder andere Microsoft heeft aanzienlijk geïnvesteerd in het datamanagementbedrijf. Eerder werd verwacht dat Rubrik 750 miljoen dollar zou willen ophalen, maar dat lijkt nu iets lager uit te vallen. Zodra het aantal aandelen en de prijs per aandeel officieel bevestigd zijn, zal blijken hoeveel het bedrijf daadwerkelijk wil ophalen.

