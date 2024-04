Naar het integratieplatform van Salesforce komen nieuwe mogelijkheden die de werkzaamheden van ontwikkelaars en business teams moeten ondersteunen.

Dit wil Mulesoft doen met Intelligent Document Processing (IDP). Met IDP kunnen bedrijven snel data uit documenten halen en die gegevens structureren, om de data te koppelen aan andere systemen. Ook kunnen ze hiermee processen als supplier onboarding en order fulfillment vereenvoudigen. IDP gebruikt algoritmes om de gegevens uit diverse formaten te kunnen halen, bijvoorbeeld uit pdf’s en afbeeldingen, twee bronnen waar ongestructureerde data aanwezig is.

Door de informatie te structureren, is die te integreren met de Salesforce Clouds, Mulesoft Anypoint Platform en Mulesoft RPA. Daarnaast biedt IDP templates voor purchase orders en invoices, wat werk rond documenttraining wegneemt. Het is mogelijk om menselijke reviews voor de extractie in te bouwen, zodat de output van de AI geverifieerd kan worden.

Einstein

De AI-engine van Salesforce, Einstein, speelt een rol in IDP. Deze kan gebruikt worden om met een prompt data te halen uit de ongestructureerde bronnen. Hierdoor is het niet langer nodig om gerichte AI-modellen en document templates te trainen. Einstein in IDP maakt het ook mogelijk reacties in JSON-outputs te formatteren en documenten samen te vatten en classificeren.

De AI-engine zal daarnaast meer gaan helpen in de Flow-oplossingen. Salesforce-beheerders kunnen met een prompt Einstein een workflow laten creëren. Ze kunnen bijvoorbeeld vragen om marketing journeys en Data Cloud-getriggerde flows te maken, waarbij gebruikgemaakt wordt van de CRM-data uit Salesforce.

