Sophos maakt next-gen firewall XG Firewall beschikbaar in Sophos Central

Sophos heeft zijn next-gen Sophos XG Firewall beschikbaar gemaakt via Sophos Central. Daardoor is het complete portfolio oplossingen voor cybersecurity van het bedrijf samengebracht in één cloud-gebaseerd managementplatform. Voor klanten is het mogelijk om de next-gen endpoint- en netwerkbeveiliging vanuit één scherm te beheren.

Niet alleen wordt het beheer van meerdere producten effectiever, maar ook het opsporen van bedreigingen en reactietijden worden verbeterd via de Security Heartbeat binnen Sophos Synchronized Security. Daarmee worden beveiligingsincidenten rechtstreeks tussen het netwerk van het bedrijf en de endpointbeveiliging gedeeld. De XG Firewall communiceert op zijn beurt weer met de endpoint-producten om proactief te kunnen beschermen tegen bedreigingen.

De XG Firewall werd in december al beschikbaar gemaakt via het Early Access Program, nadat het in november vorig jaar werd gepresenteerd. Dan Schiappa, Senior Vice President en General Manager Products bij Sophos, zei toen dat er een “synchronized security” gecreëerd werd doordat de gehele Sophos-opzet via één console te beheren is. “Hierbij kunnen endpoints en netwerken realtime informatie delen, waardoor er meer inzicht in het netwerk én geautomatiseerde reacties op aanvallen ontstaat.”

Ook onderbreekt de firewall de aanvalsketen door computers te isoleren en stappen te ondernemen om een aanval te herstellen. “Geavanceerde dreigingen vereisen intelligente beveiligingsoplossingen die voorspellend zijn, meerdere lagen tellen en als één systeem kunnen samenwerken”, stelt Schiappa. Volgens hem kunnen de next-gen beveiligingstechnologieën van Sophos daarbij helpen.

Sophos Central

Sophos Central werd in 2015 voor het eerst gelanceerd en verwerkt volgens het bedrijf nu ruim acht miljoen transacties per minuut voor ruim 820.000 klanten wereldwijd. Partners en klanten kunnen hier naast XG Firewall en de AI-gestuurde endpointbeveiliging ook de beveiliging voor web, e-mail, draadloos, server en mobiel beheren. Het platform vereenvoudigd via een partnerdashboard het beheer en de responstijd van meerdere klanten voor VAR’s en MSP’s.