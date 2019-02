WordPress voorziet versie 5.1 van proactieve Site Health-tool

WordPress heeft een nieuwe versie 5.1 gelanceerd. Twee maanden geleden bracht WordPress versie 5.0 nog uit. Naast de nieuwe ‘Site Health’-tool staat de nieuwe versie vooral in het teken van het oppoetsen van de algehele prestaties van de editor in de blogbeheertool.

Site Health is bedoeld om beheerders te informeren en waarschuwen. Wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe plug-in wordt geïnstalleerd, vergelijkt Site Health deze met de huidige versie van PHP, de programmeertaal die WordPress aanstuurt. De nieuwe tool stopt automatisch de installatie van de plug-in, als blijkt dat er een PHP-versie vereist is, die niet werkt met de website.

Editor bijgeschaafd

Nadat in versie 5.0 een nieuwe editor werd geïntroduceerd op basis van blokken, probeert WordPress 5.1 die verder te verbeteren, met name op vlak van prestaties. Zo beweert het bedrijf dat de editor nu ‘een beetje sneller’ is en het typen ‘soepeler’ verloopt. Toch laat het team van WordPress weten dat het een work-in-progress betreft en dat volgende releases zijn voorzien van nog meer prestatieverbeteringen.

Ontwikkelaars

Verder bevat WordPress 5.1 nog een aantal andere updates en aanpassingen, die interessant zijn voor ontwikkelaars. Zo is er onder meer een nieuwe databasetabel voor het opslaan van metadata, genaamd ‘Multisite metadata’. Deze tabel bewaart metadata en andere relevante gegevens over websites in een multisite-omgeving.

De Cron-API is bijgewerkt met nieuwe functies om te helpen bij het retourneren van gegevens. Bovendien bevat de updates nieuwe filters voor het wijzigen van cron-opslag. Andere veranderingen hebben invloed op cron-spawning op servers met FastCGI en PHP-FPM-versies 7.0.16 en hoger. Ook werden nieuwe JavaScript Build Processes aan versie 5.1 toegevoegd, in navolging van de grote reorganisatie van de code in versie 5.0. Daarnaast werden nog een handvol andere updates doorgevoerd, die je allemaal hier kan terugvinden.

Wereldwijd is zo’n 30 procent van de websites gebouwd op het WordPress-CMS. De nieuwste versie 5.1 is beschikbaar in 34 talen en inmiddels te downloaden.

