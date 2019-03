Nieuwe Web Risk API van Google beschermt apps tegen malafide URL’s

Google heeft meer beveiligingsfuncties toegevoegd aan zijn cloud-platform. Het gaat onder meer om de Web Risk API, wat een dienst voor ontwikkelaars is die extra beveiliging willen inbouwen in hun applicaties. De functie is nu als bètaversie beschikbaar, meldt Silicon Angle.

Web Risk API laat client-applicaties URL’s checken tegenover een lijst van Google met onveilige web-recourses. Het gaat onder meer om neppe websites die gebruikt worden in phishing-aanvallen en websites waarvan bekend is dat ze malware hosten. De API is op dezelfde technologie gebouw als die achter Google’s Safe Browsing-functie, en kan helpen bij het waarschuwen over ruim een miljoen onveilige URL’s.

“Met Web Risk API kun je snel bekende slechte websites identificeren, gebruikers waarschuwen voor ze op een link in jouw website klikken die mogelijk naar geïnfecteerde pagina’s gaat, en voorkomen dat gebruikers links plaatsen naar bekende malafide pagina’s vanaf jouw site”, aldus Jennifer Lin, director of product management bij Google Cloud.

Cloud Armor

Daarnaast maakt Google zijn Cloud Armor-dienst algemeen beschikbaar. Cloud Armor is een DDoS-beschermingsdienst en web-applicatie-firewall die vorig jaar als bèta werd gelanceerd. De dienst is gebaseerd op technologieën die de internetgigant gebruikt om belangrijke diensten als Gmail, Search en YouTube te beschermen.

De nieuwe versie van Cloud Armor krijgt ook een nieuw dashboard dat bekeken kan worden via de Stackdriver Monitoring-dienst. Het dashboard moet het eenvoudiger maken om verkeer beschermd door Cloud Armor te monitoren en analyseren. Beveiligingsteams kunnen daardoor beter begrijpen hoe effectief hun beleid is.

Ook laat het gebruikers de potentiële impact van nieuw beleid in een preview evalueren, voordat het daadwerkelijk geïntroduceerd is.

Cloud HSM

Tot slot maakt Google zijn Cloud HSM in meer regio’s beschikbaar. HSM staat voor “hardware security modules”, en wordt gebruikt als een extra laag bescherming voor IT-systemen, zeker in kwetsbare industrieën als financiële diensten. Het probleem met HSM’s is dat het niet eenvoudig is om ze te deployen, en dat is waar Google probeert te helpen.

Met Cloud HSM biedt het bedrijf in principe een volledig beheerde dienst, waardoor Google serverclusterbeheer, schalen en upgradetaken verzorgt. Cloud HSM was eerder alleen in een paar Amerikaanse regio’s beschikbaar. Nu is de HSM ook op meerdere Europese locaties beschikbaar.