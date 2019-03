HP’s juridische strijd van 5,1 miljard dollar tegen Autonomy van start

De rechtszaak die HP in 2015 aanspande tegen de voormalige leidinggevenden van softwarebedrijf Autonomy, begint maandag in het Londense Hooggerechtshof. De computergigant eist een schadevergoeding van 5,1 miljard dollar.

HP telde in 2011 11 miljard dollar neer voor Autonomy, maar schreef vervolgens 8,8 miljard dollar van de waarde af. Het bedrijft beschuldigt voormalig CEO Mike Lynch en voormalig CFO Sushovan Hussain van fraude en het overdrijven van de waarde van Autonomy.

Lynch en Hussain ontkennen de beweringen, waarbij Lynch ook nog eens als tegeneis een schadevergoeding van 150 miljoen dollar van HP eist voor reputatieschade. Business Insider sluit niet uit dat de rechtszaak zo’n negen maanden in beslag gaat nemen. De komende tijd wordt een forensisch onderzoek ingesteld naar Autonomy en worden belangrijke spelers gehoord.

De overname gebeurde in 2011 onder leiding van toenmalig CEO Leo Apotheker en was het orgelpunt van zijn strategie om HP in een softwarebedrijf te veranderen. Dat draaide helaas voor Apotheker anders uit. De overname van Autonomy werd weliswaar afgerond, maar Apotheker moest plaats ruimen voor Meg Whitman als nieuw CEO.

Gesjoemel

Volgens de computerreus hebben Lynch en Hussain gesjoemeld met de boekhouding, waardoor HP naar eigen zeggen ruim 5 miljard dollar te veel heeft betaald voor het softwarebedrijf. HP beweert dat de twee voormalig leidinggevenden zich ‘bezig hielden met frauduleuze activiteiten’ en verantwoordelijk zijn voor ‘ernstige onjuistheden in de boekhouding, gebreken in de openbaarmaking en regelrechte verkeerde voorstellingen’.

De beide heren ontkennen stellig de beschuldigingen. Ze beweren dat de waardedaling puur te wijten was aan HP’s eigen slechte management van Autonomy, nadat het was verworven.

“Mike Lynch is verheugd eindelijk de mogelijkheid te hebben om in de rechtbank te reageren op de beschuldigingen van HP. Er was geen fraude bij Autonomy. Het gaat meer om een geschil over verschillen tussen Britse en Amerikaanse boekhoudsystemen. De zaak zal zich richten op de juiste uitoefening van zakelijke oordelen in een bepaalde context en tijdsperiode. Dit met de volledige kennis en goedkeuring van tal van financiële en technische experts en adviseurs. Het echte verhaal is dat HP, na een geschiedenis van mislukte overnames, de aankoop van Autonomy heeft verpest en het bedrijf heeft vernietigd. Hier geven ze anderen de schuld van. Mike zal geen zondebok zijn voor hun mislukkingen”, aldus een woordvoerder van Lynch.

Eerder veroordeeld

Lynch is afgelopen november evenwel ook door het Amerikaanse ministerie van justitie aangeklaagd voor fraude. Vrijdag werden aan die aanklacht nieuwe aanklachten toegevoegd, goed voor een maximale gevangenisstraf van 25 jaar. Lynch zou nog niet naar de VS zijn afgereisd, maar wacht mogelijk een uitlevering.

Ook Hussain is in de VS al eerder schuldig bevonden aan fraude. Hij is veroordeeld op een zestiental punten inzake bank- en effectenfraude. De veroordeling van Hussain is uitgesteld en zijn borgtocht verhindert hem om de VS te verlaten. Hoewel het een apart strafproces is, zou de veroordeling volgens Business Insider de zaak van HP kunnen versterken. Hussain zou wel hebben aangegeven bij de Londense rechtszaak aanwezig te willen zijn. Het is niet duidelijk of hij kan deelnemen via een videolink. HP heeft aangevoerd dat Hussain eerder dan gepland moet getuigen, voor het geval dat zijn straf resulteert in een gevangenisstraf.