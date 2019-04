Bug in Skype-app beantwoordt automatisch inkomende gesprekken

Een bug in Microsoft’s Skype app zorgt ervoor dat inkomende telefoongesprekken automatisch worden beantwoord. Het VoIP-programma, waarmee gebruikers over het internet kunnen telefoneren, is voorzien van de functie Answer incoming calls automatically, maar ondanks het uitschakelen hiervan blijft Skype inkomende gesprekken opnemen.

Android Police maakte begin januari al melding van deze bug, nadat veel gebruikers soortgelijke meldingen maakten als deze: “Mijn Skype op mijn telefoon beantwoordt na enkele seconden oproepen automatisch, zelfs wanneer mijn telefoon in mijn zak zit.” Opmerkelijk is dat deze en vele andere gebruikers hun Android-telefoon gekoppeld hadden aan hun smartwatch. Een melder zou na het uitschakelen van zijn smartwatch of bluetooth geen problemen meer hebben ondervonden. Alleen maken niet alle Android-gebruikers gebruik van een smartwatch en gaat dit dus niet voor alle Skype-app-gebruikers op.

Genante situaties

Afgelopen maand voorzag Microsoft de app al van een update, maar in een Google Play-recensie maakte een gebruiker kenbaar dat hiermee het probleem helaas niet verholpen was. Skype zou nog steeds automatisch inkomende telefoongesprekken beantwoorden. Niet handig, zeker gezien steeds meer bedrijven Skype inzetten als bedrijfsinstrument. Veel externe medewerkers gebruiken Skype om in te checken op kantoor en niemand wil dat je baas, collega’s of klanten je horen zonder dat je hiervan afweet. Laat staan dat ze je in je ondergoed of erger zien. Als is Skype inmiddels wel voorzien van de mogelijkheid om je achtergrond tijdens een videogesprek te blurren. Zo blijft de focus op jou en worden afleidende elementen in de achtergrond weggewerkt.

Microsoft informeerde gebruikers in 2014 tamelijk enthousiast over deze automatisch functie in de Skype app. Volgens de softwarereus zou het uitkomst bieden om op specifieke momenten ‘dingen in de gaten te kunnen houden’. Zo schreef Microsoft eerder in een blog: ‘De automatische antwoordfunctie kan worden gebruikt voor elke situatie waarin u een vaste locatie op afstand moet bekijken. Ervoor zorgen dat huisdieren de bank niet kapot maken, is een voorbeeld.

Apple Group FaceTime

Ook Apple kampte begin dit jaar met een soortgelijk probleem in de Group FaceTime-functie. Bellers konden luisteren naar een FaceTime-ontvanger, zonder dat hij of zij de oproep had beantwoord. De privacy-blunder zorgde ervoor dat Apple afgelopen januari deze functie in zijn geheel uitschakelde.

Microsoft lijkt het probleem in een Skype-preview inmiddels hebben opgelost. Naar verwachting volgt er binnenkort een update in de Play Store, die het probleem oplost.

