De tijd van de typemachine en de vellen met carbon op kantoor zijn allang verleden tijd. Tegenwoordig wordt er in iedere organisatie zoveel mogelijk geautomatiseerd en data staat steeds vaker digitaal opgeslagen in de cloud. Communicatie loopt via moderne, digitale middelen, want dat scheelt tijd en fysieke ruimte. Speelt jouw organisatie al in op die laatste trends rondom ICT en telefonie?

De digitalisering van de wereld is het afgelopen decennium in een razend tempo gegaan en in de zakelijke omgeving nog veel sneller. Bedrijven hebben nog meer profijt van alle technologische ontwikkelingen dan de gemiddelde particulier en lopen voorop in het toepassen van de nieuwste trends op ICT-gebied. De meeste bedrijven laten alles al in de cloud opslaan en hebben allerlei netwerken uitgerold om digitaal met elkaar, klanten en afnemers verbonden te zijn. Zo wordt er een snelle, veilige en efficiënte werkwijze gewaarborgd. Ook op het gebied van telefonie is dat niet anders. Maar speelt jouw organisatie al voldoende in op de nieuwste trends rondom ICT en telefonie?

Remote werken steeds belangrijker en populairder

De coronapandemie heeft de behoefte van werknemers om remote te werken in een snel tempo laten groeien. Organisaties moesten destijds snel schakelen om dat mogelijk te maken en na die tijd is de behoefte om niet meer elke dag naar kantoor te gaan, gebleven. Er wordt liever flexibel gekeken naar de locatie van een ‘moderne werkplek’. Het is allang niet meer zo dat we daarmee alleen het thuiswerken bedoelen, wat qua infrastructuur nog te overzien is. Medewerkers moeten overal ter wereld kunnen inloggen om bereikbaar te zijn en efficiënt samen te werken; onderweg, thuis of vanuit een vakantieplek of verre bestemming. Om dat mogelijk te maken, dien je als organisatie een goed functionerende ICT-infrastructuur te hebben met beveiligde online werkplekken, die constant meebewegen met de nieuwste techniek.

ICT en telefonie: Specialistenwerk

Een gespecialiseerd bedrijf als IT Synergy helpt jouw organisatie bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van ICT en het leveren van de daarvoor benodigde apparatuur. Voor het creëren van online werkplekken (waar ook ter wereld) met bijbehorende telefonie en dataopslag hebben zij inhouse de benodigde expertise en ervaring. Zo blijft jouw organisatie altijd up-to-date volgens de laatste IT trends en technieken. Op hun website vind je tevens de IT Synergy Academy, waar je allerlei kennisartikelen over telefonie, cloud en remote werken kunt vinden.

Online werkplekken realiseren

Een online werkplek zet de medewerker centraal. Niets is namelijk fijner dan je laptop openklappen en zonder zorgen aan de slag gaan. Of je nou op kantoor of remote bent; met snelle laptops, een veilige online IT-omgeving en alle Microsoft 365 apps, kan iedereen productief werken. De online werkplek neem jij dus overal mee naartoe. ICT- en telefonie experts regelen dit met de beste hard- en software op de markt, persoonlijke ondersteuning door ervaren IT experts en een gedegen slot op jouw hele IT omgeving. Hierdoor kunnen medewerkers van een afstand inloggen, zonder dat het een gevaar voor jouw digitale assets oplevert. Jouw bedrijfsgegevens staan altijd veilig in de cloud.

Microsoft 365

De basis van de online werkplek wordt gevormd door Microsoft applicaties die in het Microsoft 365 pakket zitten. Populaire Office apps als PowerPoint, Excel en Word vallen hieronder, maar denk daarnaast ook aan Microsoft Teams en SharePoint om zakelijk te chatten, bellen en online bestanden te delen met collega’s. Alles wat een medewerker nodig heeft om op elke willekeurige plek met collega’s, klanten en leveranciers te communiceren en eigen documenten altijd te kunnen opslaan en wijzigen.

Hardware

Om overal productief online te kunnen werken, hebben medewerkers naast goede applicaties ook de juiste hardware nodig. Denk daarbij aan een laptop, monitor, docking station, toetsenbord, muis, printer en mobiele telefoon. De cloud expert levert alle benodigde hardware en zorgt ervoor dat alles op de beste manier wordt geconfigureerd en geïntegreerd in jouw bedrijfsnetwerk. Door dit bij een partij te centraliseren, werkt iedereen binnen de organisatie volgens dezelfde standaard en met dezelfde apparatuur en software.

Cloud hosting

De ICT-specialisten van IT Synergy dragen zorg voor het veilig in de cloud hosten van al jouw bedrijfsapplicaties. Dit kan ook hybride, bijvoorbeeld voor bedrijfskritieke legacy applicaties. Op deze manier zijn apparaten en software juist beveiligd, maar nog wel gebruiksvriendelijk voor iedere medewerker. Daarnaast verzorgen de IT experts de volledige infrastructuur (zoals wifi, kabels, firewalls en switches) op kantoor. Alle jouw collega’s kunnen op die manier zowel op kantoor als elders op een veilige en productieve manier aan de slag.

Connectiviteit

Zonder connectiviteit, geen remote werken! Collega’s moeten immers wel met elkaar in verbinding blijven en natuurlijk ook met leveranciers en klanten. Daarvoor is fijne zakelijke telefonie een must. Dit kan heel goed via VoIP, waarbij je zakelijk belt via het internet en ook nog eens een hoop kosten bespaart. Met behulp van jouw eigen hosted telefoniecentrale worden alle zakelijke abonnementen dan in de cloud beheerd. Hiervoor zijn goede internetlijnen essentieel en die worden geleverd via glasvezel, kabel, coax of satelliet. Inclusief telefonie heb je zo alle connectiviteitsoplossingen onder één dak.

Jouw organisatie klaar voor de nieuwste trends?

Laat je organisatie adviseren door een team van experts op het gebied van telefonie en cloud! Zo zorg je dat jouw bedrijf de nieuwste trends volgt om remote werken nog sneller, veiliger en makkelijker te maken.