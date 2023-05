WhatsApp heeft te maken met een bug op sommige Android-telefoons. Eigenaar Meta stelt dat de app onterecht microfoontoegang claimt te hebben. Een maand geleden vroeg een Twitter-medewerker zich af waarom WhatsApp de microfoon ’s ochtends gebruikte, maar het zou om een false positive gaan.

De tweet werd door Twitter-CEO Elon Musk opgepikt. “WhatsApp kan niet vertrouwd worden”, aldus Musk. Het gaat in dit geval dus om vals alarm, maar dat is voor security-experts uitermate onhandig om te controleren. Het is ook niet de eerste keer dat een ontwikkeling rondom WhatsApp kopzorgen geeft.

Vertrouwen

WhatsApp werd groot met de belofte van end-to-end encryptie, een privacymaatregel die ervoor zorgt dat berichten alleen te lezen zijn door de verzender en ontvanger. Toch is de app al vaker in opspraak geweest rondom privacykwesties. De EU riep WhatsApp begin vorig jaar op het matje wegens een ondoorzichtig privacy-beleid.

Het gaat uiteindelijk volledig om vertrouwen wat betreft het gebruik van communicatie-apps. Zo zijn veel organisaties en bedrijven overgestapt naar Signal of Telegram omdat deze producten zorgvuldiger en transparanter zouden omgaan met kwesties rondom security en privacy.

Voor medewerkers van bedrijven die omgaan met gevoelige gegevens is het soms de enige praktische optie om via een messenger zoals WhatsApp te communiceren met collega’s. Ongewenste microfoontoegang zou in een dergelijk bedrijf uiterst zorgelijk zijn, hoewel het waarschijnlijk is dat het hier gewoon om een bug gaat. Dan nog heeft WhatsApp grote boetes moeten incasseren dankzij het privacybeleid dat het voert. Daarbovenop heeft het autoriteiten moeten betalen omdat het op illegale wijze persoonsgegevens heeft verwerkt. Niet iets dat de burger moed geeft, dus. Wellicht doe je er als organisatie goed aan om van WhatsApp-gebruik af te zien.