Europese Unie kan maatregelen nemen tegen cybercriminelen

De Europese Unie heeft ingestemd met nieuwe regelgeving waarmee maatregelen kunnen worden genomen tegen individuen die verantwoordelijk zijn voor cyberaanvallen die een significante dreiging tegen de Unie vormen.

De Europese Unie kan reisverboden gaan opleggen en assets bevriezen van deze mensen, schrijft Bloomberg. De nieuwe regels zijn ontstaan in een tijd waarin Europese en Amerikaanse functionarissen zich zorgen maken over cyberaanvallen gerelateerd aan inmengingen in verkiezingen, of gerelateerd aan diefstal van intellectueel eigendom door entiteiten gelinkt aan Rusland en China.

De maatregelen hebben als doel om “te reageren op cyberaanvallen die een externe dreiging tot de EU vormen, en deze af te schrikken”. De maatregelen gelden voor mensen die verantwoordelijk zijn voor aanvallen die van buiten de Europese Unie komen, aldus de Raad van Europese lidstaten. Het blok zegt ook te overwegen om maatregelen in te stellen in reactie op aanvallen gericht op landen buiten de EU of internationale organisaties.

“Ons bericht aan overheden, regimes en criminele groepen die cyberaanvallen willen uitvoeren is duidelijk: samen neemt de internationale gemeenschap alle noodzakelijke stappen om de wet en het regelgebaseerde internationale systeem dat onze gemeenschappen veilig houdt te handhaven”, aldus Jeremy Hunt, de Britse minister van Buitenlandse Zaken.

China

De lidstaten van de Europese Unie werkten de afgelopen maanden aan een gezamenlijke reactie op aanvallen die uitgevoerd zouden zijn door de hackersgroep APT 10, die gelieerd zou zijn aan de Chinese staat. Het Verenigd Koninkrijk presenteerde toen bewijs over infiltraties in het netwerk.

Een ingewijde stelt tegenover Bloomberg dat het blok uiteindelijk in april een verklaring gaf. Daarin werd de groep gevraagd om “te stoppen met het uitvoeren van zulke malafide activiteiten”. In de verklaring werd niet specifiek over China of de hackersgroep gesproken. De verklaring verscheen drie dagen na een top van EU- en Chinese leiders in Brussel.