ABBYY neemt TimelinePI over om digitale intelligentie naar enterprise-processen te brengen

ABBY, een aanbieder van Content IQ-technologie en -oplossingen, gaat TimelinePI overnemen. TimelinePI levert een process intelligence-platform dat ontworpen is om eindgebruikers ieder zakelijk proces te laten begrijpen, te monitoren en te optimaliseren.

TimelinePI combineert process mining en operationele monitoring met proces-gecentreerde kunstmatige intelligentie en machine learning. Die aanpak moet een hoeksteen van de Digital IQ-strategie van ABBYY worden. De overname is -naar eigen zeggen- dan ook een strategische investering van het bedrijf in de opkomende process intelligence-markt.

Volgens CEO Ulf Persson van ABBYY is process intelligence vereist om de operationele effectiviteit van zakelijke processen te begrijpen. Ook is dit vereist om te begrijpen hoe goed die processen de zakelijke strategie ondersteunen. “Met TimelinePI krijgt ABBYY het meest uitgebreide process intelligence-plaform, om bedrijven in staat te stellen om voorbij traditionele textanalyses en process mining te gaan, om echte digitale intelligentie te bereiken.”

De technologie van TimelinePI moet volgens Persson in combinatie met de geavanceerde contentanalyses en natural language processing van ABBYY bovendien voor operationele inzichten zorgen die niet beschikbaar zijn met traditionele tools voor process mining.

Platform TimelinePI

Het platform van TimelinePI stelt eindgebruikers in staat om te visualiseren, kwantificeren en begrijpen hoe processen zich gedragen, door gedetailleerde inzichten te bieden in de daadwerkelijke prestaties, knelpunten en risico’s. De aanpak handelt vrijwel alle zakelijke procesvormen af, van erg gestructureerd tot ad hoc.

Volgens de twee bedrijven stelt deze aanpak om intelligentie te verwerken, gezondheidsaanbieders, banken, verzekeringsbedrijven, overheidsinstanties en andere klanten in staat om de controle over hun data op zich te nemen en hun Process IQ te verhogen om operationele efficiëntie te bereiken die de klantreis verbeterd.

Naar verwachting wordt de overname aan het einde van het tweede kwartaal van 2019 afgerond. ABBYY blijft het platform van TimelinePI verbeteren en aanbieden aan klanten. Dit doet het zowel apart als onderdeel van een nieuwe bundel oplossingen, wat een uitbreiding is op de huidige en toekomstige producten van ABBYY.