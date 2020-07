Slack neemt enterprise directory-startup Rimeto over

Slack heeft de overname van Rimeto afgerond, om de directory-mogelijkheden van de startup toe te voegen aan het collaboration-platform.

Rimeto werd in 2016 opgericht en richt zich voornamelijk op het bieden van een overzicht van personeelsgegevens. De directory toont bijvoorbeeld de vaardigheden, ervaring en huidige projecten van de medewerker.

Volgens Slack moet de toevoeging van Rimeto ervoor zorgen dat nu er massaal vanuit huis wordt gewerkt, het vinden van de juiste mensen in een grote organisatie makkelijker moet worden. Met Rimeto zou er specifiek gezocht kunnen worden op een toegewezen attribuut, zoals het zijn van manager of iemand die reeds met een bepaalde klant van een bedrijf heeft gewerkt.

De directory-functie zal volgens Slack direct aan de app worden toegevoegd, maar ook als standalone product worden aangeboden zoals nu ook al het geval is.

Coronavirus zorgt voor groei bij Slack

Net als andere communicatie-apps zag Slack zijn gebruikersaantal aanzienlijk groeien sinds de uitbraak van het coronavirus. Ook introduceerde het bedrijf medio maart een update, om de interne workflows van bedrijven te verbeteren. Dit onder meer door gesprekken te kunnen ordenen in mappen.

