Qlik richt zich met analyseplatform op multicloud en augmented intelligence

Qlik wil zich meer gaan richten op SaaS, multicloud en augmented intelligence. Dit doet het bedrijf met diverse innovaties die het aankondigde op het gebied van op Saas gebaseerde analyseplatforms. De organisatie kan daardoor Sense Enterprise volledig op zijn Cloud Services aanbieden.

De nu aangekondigde innovaties zijn gebouwd rondom de Associative Difference in een cloudgebaseerde architectuur op basis van Kubernetes. Daarmee moet het analyseplatform van Qlik direct aan gaan sluiten op een cloud-first strategie van zakelijke klanten. Ook worden de mogelijkheden voor inzetbaarheid en flexibiliteit naar eigen zeggen op deze manier vergroot. Gebruikers moeten een naadloze gebruikerservaring krijgen.

Multicloud

Qlik Sense Enterprise krijgt in de april- en juni-releases bovendien vernieuwingen op het gebied van multicloud en augmented reality. daarbij staat de derde generatie BI van Qlik centraal. Die generatie draait om de democratisering van data en de inzet van augmented intelligence en analyse door de gehele organisatie.

De laatste release van Sense Enterprise stelt gebruikers in staat om de oplossing volledig uit te rollen op de Cloud Services SaaS-omgeving van de leverancier. Ook is het mogelijk om Sense Enterprise op Kubernetes uit te rollen, op de publieke of private cloud naar voorkeur. De uitrolopties werken bovendien samen als onderdeel van het multicloud-raamwerk van Qlik, dat als één geheel beheerd kan worden.

Ook krijgt Sense Enterprise volledige certificering op Google Cloud Platform, Amazon en Azure. Daarbij hoort ook ondersteuning voor Red Hat OpenShift. Verder is er een mogelijkheid om multisite en multicloud als één geheel uit te rollen en te beheren en is er een abonnementslicentiemodel voor zowel on premise als de cloud.

Associative Insights

Associative Insights werd onlangs gelanceerd en is een nieuw geïntegreerd element van het analyseplatform. Deze oplossing sluit aan op de al bestaande mogelijkheden voor augmented intelligence en machine learning. De oplossing versterkt de datavaardigheden van gebruikers, omdat de eigen vaardigheden door Qlik worden aangevuld als data verkend wordt.

De Associative Engine zoekt naar data die buiten de door de gebruiker gemaakte selectie valt. De losstaande waarden worden door de Cognitive Engine geanalyseerd, waarna er inzichten gepresenteerd worden die de gebruiker anders mogelijk niet had gezien. De Cognitive Engine leert bovendien van gebruikersinteracties, feedback en andere bronnen. Zo wordt hij steeds slimmer.

Qlik Sense

Tot slot is er Qlik Sense dat bedrijven in staat moet stellen om hun volledige dataset om te zetten om consistente, datagedreven besluitvorming mogelijk te maken. De juni-release van Sense bevat verbeteringen op het gebied van augmented intelligence, zoals verbeterde zoekondersteuning op basis van natuurlijke spraak voor de Insight Advisor.

Ook wordt het gebruikersbereik voor inzichten op precedentbasis uitgebreid, die direct in Cloud Services kunnen worden geïmporteerd. Verder zijn er directe verbindingen in de cloud met aanvullende applicaties als Salesforce en SAP, kunnen gebruikers toegang krijgen tot QlikView-applicaties via de cloud en is er een suite aan Sense SaaS-producten voor groepen en teams.

Ook verschijnt Sense Mobile voor BlackBerry, evenals een containerversie van Sense Mobile voor Blackberry Dynamics EMM. Het mobiele Iron EMM-platform krijgen ondersteuning van Qlik, evenals pushmeldingen voor Android- en iOS-applicaties.