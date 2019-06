Lenovo introduceert vijf nieuwe workstations

Lenovo breidt zijn workstation-portfolio uit met vijf nieuwe machines, van grote mastodonten tot meer draagbare exemplaren.

Lenovo’s workstationportfolio krijgt een flinke update op NXT BLD in Londen. De Chinese laptopfabrikant introduceert er vijf nieuwe toestellen, waarvan de ThinkPad P53 ongetwijfeld het vlaggenschip is. Je kan het toestel configureren met een Nvidia Quadro RX 5000. Daarvan kondigde Nvidia de mobiele versie twee weken geleden aan. Verder biedt het 15 inch-chassis ruimte voor een Intel Core i9 of Xeon-cpu met maximaal acht rekenkernen. RAM is uitbreidbaar tot 128 GB, en je kan gaan voor tot 6 TB aan opslag.

Oled

Lenovo rust de workstation uit met een oled-aanraakscherm. Dat moet grotere contrasten en diepere zwarten bieden vergeleken met klassieke LCD-displays. Dolby Vision HDR zit ingebakken. Zoals het een workstation betaamd is het toestel ISV-gecertifieerd. Tot slot wijst Lenovo op de stroomadapter. Die is 35 procent kleiner geworden en draagt zo bij aan de draagbaarheid van het systeem. Lenovo richt de P53 op professionals die stevige pk’s willen combineren met draagbaarheid.

Moet de workstation ook nog stijlvol zijn, dan wil Lenovo je overtuigen met de ThinkPad P1 Gen 2. Die heeft dezelfde insteek als de eerste generatie en moet zo prestaties van een professioneel niveau in een ultrabook-chassis bieden. Techzine was alvast enthousiast over de verhouding tussen uiterlijk en innerlijk in een review van dat toestel.

De nieuwe versie is configureerbaar met dezelfde Intel Core of Xeon-processors dan de P53. Wat gpu’s betreft kan je kiezen voor onder andere de Nvidia Quadro T1000 en Quadro T2000. Ook dit toestel heeft een oled-display en is verkrijgbaar in resoluties tot 4K. De hele 15 inch-laptop weegt slechts 1,7 kg en meet 1,72 cm op het dikste punt.

Groter en kleiner

Wanneer prestaties presteren boven vorm biedt Lenovo de nieuwe 17 inch ThinkPad P73. Die is opnieuw configureerbaar met de nieuwste Quadro RX-kaarten en een waaier een Xeon en Core-cpu’s. Een 4K-scherm is ook hier beschikbaar, al kiest Lenovo niet voor oled. De OEM gaat niet in detail over de prestatieverschillen met bovenstaande toestellen maar vermoedelijk is de P73 iets hoger configureerbaar. Het ruimere chassis zal bovendien voor minder thermische restricties zorgen.

Tot slot pakt Lenovo op het event uit met twee ‘light’-workstations, de ThinkPad P53s en P43s. De behuizing is hier opnieuw slanker en ook het binnenwerk gaat op dieet. Quadro-kaarten zijn nog steeds een optie al vermoeden we dat het high-end-segment niet tot de mogelijkheden behoort. Ook Xeon staat niet meer op het menu. Je krijgt wel je keuze uit Intel Core-chips. De ThinkPad P43s krijgt de eer Lenovo’s meest compacte workstation te zijn met een chassis van 14 inch.

Prijs en beschikbaarheid

De Thinkpad P53 krijgt een vanaf-prijs van 2.419 euro, voor de P1 Gen 2 en de P72 wordt dat respectievelijk 2.359 euro en 2.429 euro. De s-workstations starten tot slot aan 1.669 euro voor het grote model en 1.889 euro voor het kleine. Het hele portfolio rolt tussen deze maand en september uit naar de winkelrekken.

Gerelateerd: Lenovo Thinkpad P1 review: hoe een compromis ook goed kan zijn