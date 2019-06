Adobe-AI herkent manipulatie van gezichten in Photoshop

Wetenschappers van Adobe en UC Berkeley hebben een kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkeld die wijzigingen aan afbeeldingen gemaakt met Face Aware Liquify in Photoshop kan detecteren. De bewerkingen kunnen met de AI ook weer ongedaan gemaakt worden.

Adobe Photoshop werd in 1990 gelanceerd en heeft gebruikers sindsdien talloze foto’s laten aanpassen. Adobe stelt echter dat die technologie ook met ethische implicaties komen. Photoshop maakt ook neppe content mogelijk, die niet van echt te onderscheiden is. De nieuwe AI-functie moet de technologie verantwoordelijker maken.

Neuraal netwerk

De AI werd ontwikkeld door Richard Zhang en Oliver Wang van Adobe en Sheng-Yu Wang, Dr. Andrew Owens en Professor Alexei A. Efros van UC Berkely. De AI richt zich specifiek op aanpassingen gedaan met de Face Aware Liquify-functie, omdat deze populair is voor het aanpassen van gezichtskenmerken. Het gaat ook om het aanpassen van gezichtsuitdrukkingen. Om de aanpassingen te herkennen, werd een neuraal netwerk getraind.

Het team maakte een set aan trainings-afbeeldingen voor dat neurale netwerk, door Photoshop duizenden afbeeldingen van het internet aan te passen met Face Aware Liquify. Vervolgens werd een deel van die foto’s willekeurig gekozen voor de training. Daarnaast werd een kunstenaar ingehuurd om afbeeldingen aan te passen die in de dataset zaten. Door menselijke creativiteit toe te voegen, werden de veranderingen en gebruikte technieken breder, aldus Adobe.

De test bestond uit het tonen van twee afbeeldingen – een origineel en een gewijzigde – aan mensen die wisten dat één van de afbeeldingen veranderd was. Mensen wisten in 53 procent van de gevallen de gewijzigde afbeelding te herkennen. Het neurale netwerk deed dit in 99 procent van de gevallen. Daarnaast herkende de tool specifieke gebieden en methodes waarop het gezicht veranderd was. Daardoor kon het ook afbeeldingen terugbrengen naar hun originele staat.

Toekomst

Wat er precies met de technologie gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Adobe heeft niets gezegd over de toekomst van de AI-tool. Wel zegt het bedrijf dat het content-authenticiteit blijft onderzoeken met zijn klanten, partners en gemeenschap.