Workflow automation-platform Pegasystems heeft een AI-coach toegevoegd aan de nieuwste versie 24.1 van zijn platform Pega Infinity. De Pega GenAI Coach adviseert gebruikers over hun workflows op basis van best practices in sales, service en operationele processen.

Pegy Infinity is een platform voor digitale procesautomatisering (DPA) en customer relationship management (CRM). Ook heeft het low-code functionaliteiten voor onder meer het bouwen van interfaces, definiëren van proceslogica en datavisualisatie.

De GenAI coach is volgens het bedrijf naadloos te integreren in bestaande worksflows. Hierdoor biedt het real-time analyses en advies over potentiële knelpunten in de workflow en hoe deze zijn te voorkomen. Managers kunnen de tool ook gebruiken om meer inzicht te krijgen in teamactiviteiten en -prestaties. Kortom: controle over de bedrijfsprocessen en optimalisatie daarvan.

Gerichte adviezen

Een van de kernfuncties van de coach is het geven van gerichte adviezen op basis van individuele input. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verkoopoptimalisatie: salesmanagers kunnen specifieke branche- en praktijkervaringen invoeren, waarna de coach deze informatie gebruikt om gerichte adviezen te geven die de klantervaring verbeteren -en hopelijk de sales een boost geven.

Ook backoffice-medewerkers ontkomen niet aan de gepersonaliseerde instructies die de AI-coach genereert. Volgens Pega helpt hen dit taken efficiënter uit te voeren en houdt de AI rekening met wettelijke vereisten en specifieke case-informatie. Op het gebied van gezondheidsclaims (denk aan zorgverzekeraars) biedt de tool analyses en samenvattingen, identificeert het de behoeften van klanten én hun historie. Daardoor kunnen casemedewerkers volgens Pegasystems sneller reageren op vragen en een plan van aanpak uitstippelen indien vervolgstappen nodig zijn.

AI-functionaliteit al langer aanwezig in Pega-systemen

Pegasystems biedt al geruime tijd AI-functionaliteit voor zijn systemen. Zo kwam het in 2021 al met Process AI voor AI-aangestuurde decisioning. Ook voegde het vorig jaar twintig generatieve AI-mogelijkheden toe aan Pega Infinity. Daarmee konden gebruikers makkelijker beslis- en workflow-automation doorvoeren door het stellen van vragen aan de generatieve AI. Die kon dan automatisch de juiste workflows, datamodellen, gebruikersinterfaces en voorbeelddata voor de geautomatiseerde beslismodellen en workflows aanmaken.

De nieuw aangekondigde coachfunctie is een volgende stap en zorgt voor proactieve input van de AI. Eerder dit jaar introduceerde het bedrijf overigens ook al de Pega GenAI Blueprint, een ontwikkeltool die best practices combineert met generatieve AI om het ontwerpproces van software te versnellen.

Pega wil met zijn producten van bedrijven autonomous enterprises maken, oftewel organisaties die zaken als software-ontwikkeling en procesoptimalisaties zoveel mogelijk willen versnellen en autonomer willen maken door AI en automation toe te voegen aan hun processen.

