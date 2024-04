Adobe gaat zijn video-editor Premiere Pro uitbreiden met plugins waarmee gebruikers AI-videogenerators zoals Sora, Pika en Runway rechtstreeks vanuit het programma kunnen inzetten. Deze integratie maakt het mogelijk om ’traditioneel’ geschoten beeldmateriaal te vermengen met AI-gegenereerde inhoud. Adobe heeft nog niet bekend gemaakt wanneer de functionaliteit beschikbaar komt, al zet het bedrijf in op ‘later dit jaar’.

De komst van de plugins zou het gebruikers mogelijk maken om vanuit Premiere Pro verschillende AI-tools naast elkaar te gebruiken. Volgens het bedrijf gaat deze ontwikkeling zorgen voor een totale herziening van de manier waarop video’s tot stand komen en biedt het ongekende creatieve mogelijkheden voor videoproductie en -bewerking. In een persbericht noemt Adobe specifiek OpenAI’s Sora, Runway ML’s Gen-2 en Pika 1.0. als mogelijke AI-tools in Premiere Pro. Het is niet gezegd dat dit de enige zijn.

Voor elke niche een eigen AI-tool

Adobe ziet volgens het eigen bericht namelijk een toekomst voor zich waarin duizenden gespecialiseerde AI-modellen naast elkaar bestaan, die elk uitblinken in hun eigen niche, in plaats van een strijd tussen bedrijven om het ‘beste’ AI-model te produceren. “Door AI gegenereerde inhoud is het meest bruikbaar wanneer het een natuurlijk onderdeel is van de dagelijkse werkzaamheden. Voor de meeste Adobe-klanten is generatieve AI slechts een startpunt en een bron van inspiratie om creatieve richtingen te verkennen”, aldus het bedrijf.

De toevoeging van AI aan Premiere Pro betreft niet alleen software van derden. Ook Adobe’s eigen Firefly-model wordt uitgebreid met nieuwe editing-tools. Deze moeten bijvoorbeeld het toevoegen of verwijderen van objecten in een video vergemakkelijken. Adobe blijft naar eigen zeggen de Firefly AI-modellen ontwikkelen in categorieën waar het bedrijf diepgaande domeinkennis heeft, zoals beeldvorming, video, audio en 3D, en belooft deze modellen diep te integreren in Creative Cloud en Adobe Express.

Hoe de integratie precies gaat werken, is nog niet helder. De genoemde AI-modellen vereisen veelal een betaald abonnement. Sora is zelfs nog niet publiek toegankelijk. Adobe maakt er een punt van dat het eigen Firefly-model is getraind met data waarvan Adobe eigenaar is -of het gebruiksrecht bezit.

