Microsoft brengt Wunderlist-opvolger To Do naar Mac

Microsoft brengt zijn plannings-applicatie To Do naar Mac. De opvolger van Wunderlist werkt voortaan ook offline op Apple-computers.

Microsoft brengt To Do naar Mac. To Do is de spirituele opvolger van Wunderlist, dat Microsoft in 2017 kocht. Wunderlist is nog steeds actief maar op termijn wil Microsoft dat de eigen dienst de fakkel van die applicatie overneemt. De To Do-app is al geruime tijd beschikbaar als online-dienst en als app op Windows, iOS of Android. Voortaan kan je er dus ook op je Mac mee aan de slag. De applicatie synchroniseert uiteraard over platformen en de webinterface heen.

Integratie

Ook op Mac integreert To Do met Outlook. Die integratie maakt de dienst handig voor wie een overzicht wil houden van zijn professionele taken. Zo kan je mails flaggen in het populaire mailprogramma en vind je die mails vervolgens terug in een overzicht in To Do. Op andere platformen werkt de applicatie ook samen met Microsoft Planner maar die integratie is nog niet afgerond in de Mac-app. Microsoft werkt er wel aan.

Microsoft zet op zijn blog enkele unieke Mac-functies in de kijker. Zo kan je met ⌘2 de applicatie minimaliseren naar het lijstoverzicht en de applicatie zo bijvoorbeeld in een hoekje parkeren terwijl je taak na taak afvinkt. Met ⌘1 maximaliseer je To Do opnieuw. Microsoft bouwde de app helemaal native met AppKit.